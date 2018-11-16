HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила об открытии доступа к функциями HPE Infosight – инструмента управления инфраструктурой с помощью искусственного интеллекта (ИИ) – для серверов HPE Proliant, вычислительных модулей HPE Synergy и систем HPE Apollo. Пользуясь возможностями глобальной платформы предсказательной аналитики, самообучающейся на основе реальных данных о функционировании сотен тысяч установленных по всему миру продуктов HPE, HPE Infosight снижает операционные расходы, повышает производительность ИТ-систем и экономят время ИТ-специалистов.

В условиях современного бизнеса, где на первое место выходит надежный и быстрый доступ к данным для принятия важных решений в режиме реального времени, ИТ-организации стремятся как можно сильнее автоматизировать эксплуатацию ИТ-систем с соблюдением лучших практик по производительности и доступности. Помочь им могут управляемые искусственным интеллектом инструменты, способные постоянно контролировать ИТ-инфраструктуру, выявлять потенциальные проблемы и предлагать их решение.

Таким инструментом является HPE Infosight. Благодаря анализу миллионов аппаратных и программных датчиков, объединенных в глобальную базу, и использованию алгоритмов выявления паттернов в поведении систем для прогнозирования и предотвращения проблем, он помогает сделать инфраструктуру более интеллектуальной и простой в управлении. Он собирает операционные данные об инфраструктуре и затем предлагает информацию о тенденциях, прогнозы и рекомендации.

Заказчики HPE в области хранения данных оценили преимущества HPE Infosight: их операционные расходы уменьшились на 79%, время на обработку заявок на обслуживание сократилось на 85%, а 86% проблем были автоматически разрешены прежде, чем они случились. Открытие доступа к возможностям HPE Infosight для серверов создает единую рабочую платформу на базе ИИ, которая мониторит, собирает и анализирует обширные телеметрические данные по всей инфраструктуре.

HPE анонсировала первый важный шаг в использовании функций HPE Infosight на серверах Proliant, вычислительных модулях Synergy и системах Apollo. Он открывает ряд возможностей, который будет расширяться со временем.

Контрольная панель позволяет заказчику получить полноценное представление о состоянии и статусе его серверной инфраструктуры, а также информацию о работе систем, гарантии на сервера и праве на получение поддержки. HPE Infosight объединяет в себе возможности ИИ и технологии Active Health System (AHS) и HPE Integrated Lights Out (iLO) для проактивного мониторинга состояния и управления серверами, тем самым оптимизируя общую производительность и предотвращая критические проблемы.

Благодаря использованию предсказательной аналитики для мониторинга серверов, Infosight дает представление о причинах неполадок в различных частях и на стыках частей ИТ-инфраструктуры. Это позволяет ИТ-руководителям сократить время простоя, устраняя или даже предотвращая аппаратные и программные неполадки быстрее, чем они смогу повлиять на работу бизнеса. Более того, с помощью такой аналитики руководители получают оперативную информацию о проблемах безопасности серверов, например, попытках несанкционированного входа в систему.

Используя информацию, полученную благодаря предсказательной аналитике, Infosight также дает ИТ-специалистам рекомендации для устранения узких мест в производительности серверов.

HPE Infosight улучшает управление ИТ-инфраструктурой в целом, дополняя инструменты HPE Oneview. HPE Oneview берет на себя управление ресурсами ИТ на основе шаблонов для их быстрого развертывания под конкретные задачи.

«Перед нашими заказчиками стоит вызов: как извлечь пользу из цифровой трансформации как можно быстрее? Для этого им необходимо развивать центры обработки данных, чтобы создать гибридную облачную среду, которая была бы автоматизирована, способна к самовосстановлению и устранению проблем в режиме реального времени. Так ИТ-специалисты смогут сосредоточиться на проведении трансформации, а не на «тушении пожаров, – сказал Джастин Хотард (Justin Hotard), руководитель подразделения Hybrid IT Volume Global Business Unit в HPE. – Мы помогаем заказчикам улучшить производительность и высвободить ресурсы ИТ-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на развитии инноваций на предприятии, от ядра до границы инфраструктуры».

HPE Infosight станет доступен для серверов HPE Proliant, вычислительных модулей HPE Synergy и систем HPE Apollo по всему миру в январе 2019 г.