VMware объявила о приобретении Heptio

VMware, Inc. анонсировала подписание окончательного соглашения о приобретении Heptio, лидера в открытой экосистеме Kubernetes. Продукты и экспертиза Heptio помогают организациям разворачивать и эксплуатировать Kubernetes. Условия сделки не были раскрыты.

Джо Беда и Крейг Маклаки, основоположники Kubernetes, в 2016 году основали компанию Heptio, в которой применили свои уникальные знания и видение для разработки растущего портфеля продуктов, проектов с открытым кодом и вклада в upstream-релизы Kubernetes. Heptio проводит обучение в организациях, оказывает дальнейшую поддержку и предоставляет профессиональные услуги, которые ускоряют интеграцию Kubernetes и связанных с ним технологий в ИТ-систему предприятия.

После завершения сделки, Heptio создаст для VMware новые возможности взаимодействия с сообществом разработчиков проектов с открытым кодом, а также усовершенствования upstream-релизов Kubernetes. Кроме того, Heptio и VMware удовлетворят потребности крупнейших предприятий мира в области разработки приложений нового поколения.

VMware и Pivotal представили PKS (Privotal Container Service) — самый полный в отрасли портфель решений Kubernetes, включающий варианты использования ПО как для локальной инфраструктуры, так и для облачных сервисов. Решения позволят организациям эксплуатировать Kubernetes и запускать приложения нового поколения, вне зависимости от того, какую облачную платформу использует компания.

После оформления сделки портфель VMware пополнится решениями и экспертизой Heptio, что позволит ускорить процесс внедрения Kubernetes на предприятиях.

«Kubernetes становится открытой платформой для мультиоблачной инфраструктуры, которая позволяет корпоративным организациям запускать современные приложения. После закрытия сделки продукты и услуги Heptio создадут дополнительный импульс усилиям по развитию решения VMware PKS с целью принятия Kubernetes в качестве де-факто стандарта для инфраструктуры мультиоблачного окружения. Мы очень рады, что команда Heptio во главе с Крейгом и Джо присоединится к VMware, чтобы помочь нам поддержать заказчиков при переходе в мультиоблачную среду», — отметил Пол Фаццоне, старший вице-президент и генеральный директор, Cloud Native Apps Business Unit, VMware.

«Команда Heptio сосредоточилась на Kubernetes, создавая продукты, которые облегчают управление множеством кластеров в множестве облаков Мы вольемся в команду VMware по развитию приложений нового типа и интерес VMware к Heptio можно считать признанием того, что открытое ПО позволяет создавать инновации. Мы объединим усилия и внесем еще больший вклад в сообщество — ресурсы, идеи, поддержку», — отметил Крейг Маклаки, генеральный директор и сооснователь Heptio.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2019 финансового года.