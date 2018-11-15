Tele2 подарит год безлимитного интернета владельцам новых iPhone

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил эксклюзивное предложение для владельцев новых смартфонов Apple. При подключении к Tele2 клиенты смогут пользоваться безлимитным интернетом в течение года.

Обладатели новых моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получат безлимитный интернет в подарок при подключении к Tele2 с 15 ноября по 15 декабря 2018 г. Акция позволяет участникам бесплатно пользоваться мобильным интернетом в сети Tele2 в течение года, без ограничений, на 4G-скоростях.

Специально подключать ничего не нужно – безлимитный интернет активируется автоматически в рамках опции. Это происходит после того, как клиент становится абонентом Tele2 и начинает пользоваться услугами связи на новом iPhone.

Эксклюзивным предложением могут воспользоваться абоненты в Москве и Московском регионе при подключении на тарифы линейки «Мой Tele2», а также тариф «Премиум». Безлимитный интернет будет доступен клиентам до 15 декабря 2019 г.

При этом клиент сможет пользоваться предложением даже в случае замены SIM-карты или перерегистрации номера на другого владельца. При смене смартфона на устройство, не участвующее в акции, услуга отключается. Подробная информация об акции представлена на сайте Tele2.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Доля смартфонов в нашей сети неуклонно растет: по итогам сентября их проникновение выросло до 65%, а в Москве – до рекордных 95%. При этом доля смартфонов Apple в нашей сети увеличилась на 36%. Мы поздравляем владельцев новых моделей iPhone и дарим подарок – год безлимитного интернета от Tele2. Наше предложение позволит им пользоваться всеми возможностями новых смартфонов и наслаждаться качественным интернетом без ограничений».