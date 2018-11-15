РВК начинает отбор технологических стартапов для «Алроса»

«Алроса» начала отбор технологических стартапов на базе корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Лучшим проектам будет предоставлена возможность совместной доработки решений и сотрудничества с корпорацией в дальнейшем.

«Алроса» ищет возможности для повышения операционной эффективности через использование новых технологий. В 2016 году компания уже становилась партнером GenerationS. По итогам акселерации компания заключила соглашение о партнерстве и продолжает работу с финалистом трека Mining&Metals — производителем гидро-разведочной системы Изотест 2.0.

Новый отбор ориентирован на технологические стартапы, разрабатывающие инновационные проекты в одном из отраслевых направлений: сортировка и сбыт алмазов; открытая и подземная разработка полезных ископаемых; геологическая разведка и бурение; технологии обогащения алмазосодержащих руд и песков; энергоэффективность; экология и промбезопасность.

Компанию «Алроса» интересуют стартапы как с готовыми решениями, так и на ранних стадиях, не имеющие прототипа. По итогам сбора заявок эксперты «Алроса» и GenerationS оценят решения и выберут до 10 лучших проектов, которые смогут получить денежные призы, финансирование в рамках конкурса «Алроса», а также продолжить сотрудничество с корпорацией.

«Участие в крупнейшем стартап-акселераторе России и Восточной Европы – это полезный и очень важный опыт как для организаторов, так и для участников проекта. Для нас это возможность не только пробудить интерес молодых талантливых разработчиков к горнодобывающей промышленности, но и посмотреть на нашу собственную работу свежим взглядом. Сотрудничество «Алроса» и GenerationS два года назад стало эффективным стартом, и мы надеемся и дальше развивать эту практику», — отметил руководитель Центра инноваций и технологий Геннадий Никитин.

«Опыт «Алроса» демонстрирует, что синергетический эффект от сотрудничества корпорации и стартапа может стать основой эффективного коммерческого партнерства. Благодаря активной работе лидера отрасли с «открытыми инновациями», начинающие предприниматели получают возможность доработать продукт, построить совместный бизнес или привлечь инвестиции даже в традиционно сложных и закрытых для них сегментах рынка», — отметила директор корпоративного акселератора Generations Екатерина Петрова.