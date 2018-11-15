НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud

Activecloud объявила о завершении проекта по миграции интернет-ресурсов НПФ «Сургутнефтегаз» в облако, в результате которого была обеспечена надежная бесперебойная работа веб-порталов с многоуровневой системой безопасности.

С целью обеспечения высокой надежности, скорости и бесперебойности работы собственных интернет-ресурсов перед ИТ-департаментом НПФ «Сургутнефтегаз» встала задача по их переводу в выделенное отказоустойчивое облако, отличающееся многоуровневой системой безопасности. Анализ рынка облачных услуг показал: всем обозначенным требованиям фонда отвечает облако Activecloud. Работы по миграции ресурсов прошли в штатном режиме и были завершены в минимальные сроки.

Для исправной работы облачных сервисов, как клиентских, так и внутренних, Activecloud использует оборудование производства ведущих брендов, зарекомендовавших себя на практике с наилучшей стороны. Размещение оборудования в дата-центре категории TIER3, вкупе с дублированием оборудования, а также высокой многолетней экспертизой сотрудников, гарантирует наивысшую отказоустойчивость всех узлов и сетей. Благодаря этому обеспечивается SLA 99,95% и круглосуточная техническая поддержка (24/7).

«Особое внимание наших ИТ-специалистов, при реализации данного проекта, было направлено на обеспечение безопасности и стабильности инфраструктуры интернет-ресурсов. Облако Activecloud отвечает всем нашим требованиям. Надежное оборудование гарантирует повышенную отказоустойчивость, что обеспечивает фактически 100% доступность сайтов. При выборе Activecloud, в качестве облачного провайдера, возможность использовать модель Pay-as-you-go с системой мониторинга потребления ресурсов была для нас особенно важна. Таким образом, мы не только смогли перевести наши интернет-проекты в выделенное отказоустойчивое облако, но и получили возможность оплачивать только те ресурсы, которые фактически использовали», – сказал Максим Белошапка, начальник отдела информационных технологий НПФ «Сургутнефтегаз».

«Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз" – социально-ориентированная организация, для которой обеспечение доступности и безопасности интернет-порталов 24/7 играет важное значение. Выбор облака Activecloud не случаен: мы предоставили фонду надежный доступный облачный сервер с предусмотренной многоуровневой системой безопасности, а возможность регулирования уровня потребляемых ресурсов делает данный проект еще и экономически целесообразным», – отметил Аслан Шингаров, ведущий менеджер по работе с клиентами Activecloud.