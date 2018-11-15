«Лаборатория Касперского» провела аудит безопасности программного обеспечения для криптобирж Merkeleon

«Лаборатория Касперского» объявила о проведении первого в мире аудита защищенности программного решения для криптовалютной биржи. Австрийская финтех-компания Merkeleon, предоставляющая многофункциональное ПО для покупки и продажи криптовалют с 2014 г., обратилась к специалистам «Лаборатории Касперского» с целью удостовериться, что ее политика информационной безопасности позволяет обеспечить должный уровень защиты клиентов и совершаемых ими сделок.

В ходе аудита эксперты «Лаборатории Касперского» оценили степень защищенности frontend- и backend-компонентов платформы для криптобиржи Merkeleon. По итогам аналитики отметили высокий уровень безопасности программного обеспечения криптобиржи, а также высокую слаженность во взаимодействии технической команды и менеджмента финтех-компании. Детальный отчет «Лаборатории Касперского» с рекомендациями по усилению кибербезопасности позволил Merkeleon внести соответствующие изменения в движок биржи криптовалют (программное решение), подняв таким образом уровень его надежности и устойчивости к киберугрозам.

«Наше программное обеспечение должно быть безопасным и проверенным, чтобы операторы бизнеса и непосредственно пользователи бирж криптовалют понимали, что все их операции и активы надежно защищены. Команда Merkeleon обладает необходимыми навыками и знаниями для обеспечения безопасности криптовалютных сделок, однако нам нужна была непредвзятая и честная оценка наших реальных возможностей. Именно поэтому мы обратились к экспертам в сфере кибербезопасности – "Лаборатории Касперского". Пройденный нами внешний аудит не только поможет нам в дальнейшем развитии бизнеса, но и, я уверен, положит начало новой практике в финтех-индустрии», – отметил Алексей Сидорович, директор по продажам и развитию бизнеса Merkeleon.

«Криптовалюты и биткоин-биржи быстро набирают популярность и, естественно, привлекают все большее внимание злоумышленников. Только за этот год мы обнаружили множество мошеннических схем и атак на биржи криптовалют и криптокошельки пользователей. Различные уловки социальной инженерии и специальное вредоносное ПО дают киберпреступникам возможность незаконно пополнять свои криптовалютные счета за рекордно короткие сроки. В сложившейся ситуации думать о безопасности криптовалютных транзакций должны не только пользователи, но и вендоры, предоставляющие ПО и площадки для совершения этих операций. Мы рады, что Merkeleon стали первыми, кто понял важность такого подхода», – сказал Виталий Мзоков, руководитель направления оценки новых продуктов «Лаборатории Касперского».