Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске

Samsung объявила об открытии новой лаборатории образовательного проекта «IoT Академия Samsung» в Челябинске на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Открытие лаборатории стало результатом реализации совместного соглашения между ЮУрГУ и компанией Samsung, которое было подписано и июне 2018 года.

В рамках лаборатории «IoT Академии Samsung» В Челябинске организовано проектно-ориентированное обучение студентов ЮУрГУ по дисциплине «Интернет вещей». Образовательная программа курса разработана экспертами московского Исследовательского центра Samsung и основана на изучении реальных кейсов по внедрению Интернета вещей и практической работе по созданию прототипов IoT-устройств. Курс ведется преподавателями ЮУрГУ, для подготовки которых этим летом была организована специальная программа повышения квалификации на площадке Samsung. К моменту открытия более 100 студентов ЮУрГУ записались на обучение по данному курсу.

Лаборатория оснащена расширенным комплектом оборудования для реализации студенческой проектной работы по направлению интернета вещей, включая комплекты для быстрого прототипирования, микрокомпьютеры Samsung ARTIK и другие высокотехнологичные устройства. Компания Samsung также предоставила учебные и методические материалы, разработанные специалистами московского Исследовательского центра Samsung.

«Технологии интернета вещей способны произвести революцию в различных отраслях экономики, значительно повысив производительность труда. Создавая центры компетенции по IoT-технологиям в ведущих вузах страны, мы вносим вклад в процесс перехода к цифровой экономике, а также готовим кадры для работы в ее условиях. Мы рады, что Южно-Уральский государственный университет одержал победу в конкурсном отборе на открытие лаборатории "IoT Академии Samsung", став одним из 10 вузов России, в которых стартует практико-ориентированная образовательная программа по Интернету вещей. С учетом того, что на курсе “IoT Академии Samsung” будут обучаться студенты разных факультетов и высших школ ЮУрГУ, уверен, будет интересно посмотреть на разнообразие проектов студентов, прошедших базовую подготовку на различных направлениях университета», – отметил Сергей Певнев, директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics.

Помимо Южно-Уральского государственного университета, занятия по программе «IoT Академии Samsung» проходят в 10 университетах России, включая вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Казани и Якутска. Пилотные лаборатории Интернета вещей и занятия по программе были запущены осенью 2017 года в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Московском технологическом университете (МИРЭА).

Проект «IoT Академия Samsung» является новым этапом в развитии деятельности компании в области технического образования, которая с 2014 года реализуется федеральной программой по основам IT и программирования для школьников – «IT ШКОЛА SAMSUNG». В рамках нового образовательного проекта «IoT Академия Samsung» учащиеся смогут бесплатно получить практические знания и навыки в одной из наиболее востребованных сфер информационных технологий.

В мае 2018 года «IoT Академия Samsung» была удостоена премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Наука и образование», а в апреле проект получил награду V Всероссийского конкурса «Создавая будущее» в рамках Московского Международного Салона Образования при поддержке Министерства образования и науки РФ. Проект также стал победителем в номинации «Социальный лифт», отмечающей лучшие системные возможности карьерного развития, технологии управления талантами и формирования надпрофессиональных компетенций.