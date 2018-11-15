«Крок» модернизировал информационный центр ЦИК России

«Крок» модернизировал мультимедийную инфраструктуру здания ЦИК России. Это позволило обеспечить наглядность хода голосования на избирательных участках по всей территории России. В рамках единого дня голосования 9 сентября 2018 г. мультимедийные технологии помогали ЦИК России проводить широкое информирование населения о ходе выборов депутатов Государственной Думы, мэра г. Москвы, глав 26 субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных органов государственной власти в 17 субъектах Российской Федерации.

Помимо участия в работе информационного центра кандидатов, членов избирательных комиссий и наблюдателей, в Центризбиркоме были аккредитованы более тысячи представителей СМИ. Оперативно получая информацию с мультимедийных экранов, они транслировали ее на весь мир. Таким образом граждане могли оперативно и наглядно следить за голосованием в любой точке мира.

В рамках масштабной программы цифровизации органов государственной власти перед Центризбиркомом встала задача вывести работу информационного центра на современный технологический уровень. Ранее созданная «Крок» в 2012-2013 гг. мультимедийная инфраструктура перестала отвечать высоким требованиям по отображению видеографических данных без минимальных технических сбоев. Помимо этого, необходимо было ускорить работу службы подготовки контента, улучшить качество звука в зале заседаний и переговорных комнатах, обеспечить участникам удобную навигацию в помещениях Комиссии.

«Крок» установил современные видеостены, ЖК- и LED-экраны, внедрил аудиосистемы для высокой разборчивости речи в сложных акустических условиях, системы служебной связи для оперативного взаимодействия группы подготовки контента (слайдов, презентаций, фото/видео), поставил справочные информационные киоски.

Чтобы члены ЦИК России, кандидаты, наблюдатели, представители СМИ могли оперативно получать с мультимедийных экранов наглядную статистику, поступающую с избирательных участков, «Крок» заменил сетевое и AV-оборудование. Это повысило скорость вывода и качество отображения данных на экранах.

Для демонстрации через СМИ четких графических данных в зале заседаний была установлена видеостена (7 м х 3 м) из тонкошовных ЖК-панелей 55 дюймов с интеллектуальной системой управления. На цифровой поверхности такой стены можно одновременно отображать разные типы контента (графики, прямые включения с избирательных участков, фото) с плавными переходами – эффектами взаимного наложения изображений.

Все мультимедийные поверхности объединены в единую систему управления. Интуитивно понятный интерфейс позволяет сотрудникам Аппарата ЦИК России в несколько кликов выводить информацию на группы экранов, менять сценарии показа контента, подключать участников видеоконференцсвязи, осуществлять запись мероприятий. При этом управление оборудованием осуществляется как централизованно из аппаратной, так и локально, из помещений.

«Мы были рады помочь ЦИК России расширить технологические возможности информационного центра и повысить таким образом удобство предоставления информации избирателям. "Крок" уже не первый год сотрудничает с государственными организациями. Недавно мы завершили проект по созданию аудиовизуальной инфраструктуры судов общей юрисдикции г. Москвы. В 24 районных судах Москвы были внедрены подсистемы видеоконференцсвязи и видеофиксации судебных заседаний, установлено более тысячи единиц оборудования — микрофонов и видеокамер, размещено более двухсот информационных киосков при входе в залы судебных заседаний», –– отметил Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов компании «Крок».