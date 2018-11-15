Компания Xtremepush открывает первый офис в России

Xtremepush, производитель многоканальной платформы для взаимодействия с пользователями, автоматизации маркетинга и аналитики, объявил об открытии офиса в Москве, который будет отвечать за деятельность компании на территории России, в странах СНГ и Грузии. В рамках плана по расширению бизнеса, компания также открывает офисы в странах Восточной Европы и Турции.

Томми Кернс, исполнительный директор Xtremepush, отметил: «Это огромный шаг вперед для Xtremepush, поскольку мы продолжаем нашу глобальную экспансию. Наш новый офис является важным шагом, поскольку мы работаем для удовлетворения растущих потребностей наших текущих клиентов и продолжаем увеличивать наше присутствие на этих рынках. Мы приветствуем Татьяну, которая возглавит офис в Москве, и с нетерпением ожидаем совместной работы с новой командой. Xtremepush быстро расширяется во всем мире, и мы с нетерпением ждем возможности анонсировать открытие новых офисов в ближайшее время».

Компания Xtremepush была основана в 2014 году в Ирландии и на сегодняшний день является одним из ведущих игроков на рынке B2C решений для взаимодействия с пользователями, автоматизации маркетинга и аналитики поведения пользователей. В начале 2018, Xtremepush успешно завершила приобретение Emailcenter, ведущего британского поставщика услуг электронной почты, тес самым дополнив свой портфель решений.

«Благодаря широкому спектру возможностей и простоте в использовании, платформа Xtremepush открывает новые возможности для компаний, которые нацелены не на однократную продажу своего продукта, а на создание уникального опыта и долгосрочного взаимодействия с каждым своим клиентом» - отметила Татьяна Козырева, региональный директор Xtremepush в России, странах СНГ и Грузии.

Платформа Xtremepush представляет собой набор инструментов, которые дают возможность компаниям лучше понимать своих мобильных и веб-пользователей и помогают компаниям увеличивать доходы и максимизировать лояльность к бренду, объединяя и используя знания о поведении пользователей с функциями взаимодействия во всех каналах. Ключевые функции решения включают в себя аналитику поведения пользователей онлайн и оффлайн, интеллектуальный таргетинг и сегментацию, умные интерактивные сообщения, неограниченные возможности геолокации, использование любых каналов коммуникации, взаимодействие с приложениями, веб-сайтами и социальными сетями, персонализированные уведомления в режиме реального времени и точную оценку кампаний.