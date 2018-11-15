Huawei представила новую линейку Cloud Enterprise Communication

Huawei представила новые решения в серии CloudLink для обеспечения видеоконференцсвязи с удаленным телеприсутствием. CloudLink Board, CloudLink Box и решение EC3000 ориентированы на ускорение перехода корпоративной связи и взаимодействия в новую интеллектуальную эпоху.

В цифровую эру внедрение новейших технологий обеспечивает более быстрое и эффективное развитие предприятий, а коммерческому успеху способствует внедрение повсеместно доступной связи и бесперебойного взаимодействия. При этом цифровая трансформация перевела конференцсвязь из области традиционного видео в область интерактивного удаленного присутствия с эффектом «живого общения». Huawei разработала решения для развертывания видеосвязи нового поколения, которые задействуют сразу несколько комплексных инструментов.

«Новые решения для корпоративной связи Huawei помогут предприятиям внедрить такие инструменты, как цифровая офисная среда, интеллектуальная методика работы и цифровая экосистема совместной работы. Мы открыты к сотрудничеству и с нетерпением ждем возможности поработать вместе с партнерами над трансформацией корпоративной связи и взаимодействия, помогая различным отраслям формировать будущее», — сказал Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun), генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России.

Цифровая офисная среда — набор инструментов для корпоративной связи, позволяющий создавать и поддерживать офисную онлайн-среду. Она учитывает различные потребности и широкий набор сценариев офисного использования.

Интеллектуальная методика работы — повсеместно доступные средства локального и удалённого взаимодействия, гибкая концепция рабочего места и интеллектуальные алгоритмы помощи. Эти инструменты направлены на повышение эффективности и оптимизации рабочего процесса для сотрудников.

Цифровая экосистема совместной работы — сотрудничество с партнерами для создания широкого спектра отраслевых приложений на базе стратегии «Платформа + Экосистема». Применение приложений в таких вертикалях как здравоохранение, образование, транспорт, финансы и государственный сектор.

Huawei представляет CloudLink — решение телеприсутствия следующего поколения. Решения строятся на базе искусственного интеллекта (ИИ) и стандарта ultra HD, что повышает эффективность связи и соответствует новым требованиям самых разных отраслей.

CloudLink Board: многофункциональная интеллектуальная смарт-доска нового поколения. Решение интегрирует такие функции, как терминал видеоконференцсвязи, интерактивное взаимодействие и совместную работу, как удалённую, так и локальную. Для обеспечения интеллектуальной конференцсвязи с голосовым управлением, «умной» системой сопровождения и функцией распознавания лиц.

CloudLink Box: ВКС-терминал нового поколения для обеспечения UltraHD-видеоконференций. Двойной поток видео+контент формата 4Kp30 и множество физических аудио- и видеоинтерфейсов терминала CloudLink Box дополняются устройством CloudLink Touch для интуитивного и удобного управления конференцией.

EC3000: бюджетное решение для малого и среднего бизнеса. Используя всего два сервера, оно предоставляет предприятиям сервисы IP-телефонии, унифицированных коммуникаций и взаимодействия, а также видеоконференции в формате HD, что позволяет обеспечить общение и взаимодействие до 5 тысяч сотрудников в ходе повседневной работы. Это значительно повышает эффективность работы офиса и сокращает расходы на связь.

Запуская серию CloudLink, компания Huawei предлагает универсальное решение для корпоративной связи и взаимодействия. Интеллектуальное взаимодействие, синергия устройства и облака, открытость и конвергенция позволят снабдить предприятия по всему миру новыми инструментами цифровой трансформации. Все это ускоряет реализацию концепции Huawei – предоставить каждому человеку, дому и организации доступ к цифровым технологиям для создания полностью интеллектуального мира.