«ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18%

«ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru бизнес», «ЭР-телеком»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за девять месяцев 2018 г.

Основные финансовые и операционные показатели 9 месяцев 2018 г.: консолидированная выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 29,237 млрд руб.; показатель EBITDA увеличился на 31% по сравнению с прошлым периодом до 9,790 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 33%; чистая прибыль составила 1,837 млрд руб.; CAPEX незначительно увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,874 млрд руб.; чистый долг на 30 сентября 2018 г. составил 39,255 млрд руб., с учетом выставленных банковских гарантий и выданных поручительств за третьих лиц; выручка B2B увеличилась на 23% по сравнению с предыдущим периодом и составила 9,779 млрд руб.; выручка B2C выросла на 16% до 19,458 млрд руб.; число активных абонентов B2C на конец сентября 2018 г. составило 6,953 млн абонентов, что на 15% больше чем на конец сентября 2017 г.

Основные корпоративные события за 9 месяцев 2018 г. и после окончания отчетного периода: В марте АО «ЭР-телеком холдинг» приобрело 100% ООО «Компания телемир». Данное приобретение позволило занять лидирующую позицию на рынке ШПД и платного ТВ в Липецке и Липецкой области; в апреле АО «ЭР-телеком холдинг» завершило сделку по приобретению группы компаний «Брянские кабельные сети». Объединение компаний позволило холдингу усилить позиции на телекоммуникационном рынке Брянской области; в мае состоялась сделка по приобретению 100% группы компаний «Стрела телеком». Данное приобретение позволило усилить позиции компании в трех регионах присутствия — Иркутской, Томской и Ульяновской области, а также расширить географию деятельности в B2C-сегменте в Хабаровском крае и республике Бурятия.