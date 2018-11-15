ALP Group и CommuniGate Systems обеспечат поддержку CommuniGate Pro для x86 и «Эльбрус»

ALP Group и CommuniGate Systems объявили о начале предоставления на всей территории РФ сервиса вендорской технической поддержки этой платформы, развернутой на серверах x86 и/или «Эльбрус» (производства компании МЦСТ), а также в составе программно-аппаратного комплекса (ПАК) на основе «Эльбрус».

Техподдержка распространяется на работу ПО CommuniGate Pro в окружении российской ОС АЛЬТ (разработчик — компания Базальт СПО) и актуальных версий ОС Microsoft Windows Server (только на серверах x86). Для всех допустимых сочетаний вычислительной техники и операционных систем организация-заказчик может заключить единый сервисный контракт (с единым SLA). И получить техническую поддержку по принципу «одного окна» для ПО CommuniGate Pro, операционной системы (три линии техподдержки для ОС АЛЬТ, 1 и 2 линии для ОС семейства MS Windows) и аппаратной платформы (в случае серверов «Эльбрус» и ПАК на их основе). В таком сервисном контракте задается единый SLA на реагирование и устранение ИТ-инцидентов и проблем не только для CommuniGate Pro, но и для всех других продуктов (кроме случаев, требующих передачи заявки в техподдержку Microsoft).

Для большинства организаций именно этот вариант наиболее удобен, так как передача заявок между службами техподдержки разных продуктов, имеющая место в особо сложных случаях, полностью скрыта от заказчика. Который, в свою очередь, может отслеживать ход работы на специальном мультивендорном портале техподдержки. Это освобождает пользователя от чрезвычайно болезненной и нередкой ситуации, когда он оказывается между вендорами, направляющими его друг к другу, а ИТ-инцидент при этом не решается. Отметим, что в единый сервисный контракт может быть также включена как опция вендорская техническая поддержка СУБД Postgres Pro (разработчик — компания Postgres Professional) и PostgreSQL.

В то же время, заказчик может использовать отдельные сервисные контракты на поддержку коммуникационной платформы, операционных систем и вычислительной техники. Этот вариант полезен, если организация имеет долгосрочные сервисные контракты с вендором на всю линейку его продуктов.

Сервис вендорской технической поддержки ПО CommuniGate Pro основан на кооперации нескольких компаний. CommuniGate Systems обеспечивает 3 линию технической поддержки своего флагманского продукта, т.е. отвечает за решение проблем, требующих экспертного уровня знаний. А при необходимости и модификации программного кода. ALP Group предоставляет масштабируемую 1 и 2 линии техподдержки и единую точку контакта для пользователей CommuniGate Pro. Отслеживает выполнение SLA, предоставляет мультивендорный портал. А также координирует работу со сложными запросами, при необходимости подключая службы техподдержки вендоров других продуктов. При этом взаимодействие компаний полностью скрыто от пользователей ПО CommuniGate Pro.

Такая схема работы позволяет CommuniGate Systems предоставить своим пользователям первоклассный сервис вендорской технической поддержки, дополнить его ценными для пользователя функциями, недоступными отдельному разработчику. А также снизить издержки, освободиться от несвойственной деятельности, упростить модель бизнеса и бизнес-процессы. И при этом получать всю необходимую статистику для контроля за сервисом и развития самого продукта.

Получить дополнительную техническую и коммерческую информацию по условиям заключения сервисных контрактов на техническую поддержку ПО CommuniGate Pro можно в компании ALP Group: