«Яндекс» представил приложение для Samsung Smart TV

«Яндекс» выпустил приложение для умных телевизоров Samsung. С его помощью можно смотреть кино, телевидение, живые трансляции и ролики из интернета в высоком качестве. На Samsung Smart TV приложение появилось на несколько месяцев раньше, чем на других ТВ-платформах.

Приложение подстраивается под персональные интересы зрителя и составляет подборки видео, которые обновляются с учетом истории просмотров. Скажем, если человек часто смотрит комедии, приложение посоветует ему другие фильмы в этом жанре.

Для маленьких зрителей предусмотрен детский режим с автоматической фильтрацией видео. В этом режиме приложение предлагает полезные и качественные видео для детей — например, познавательные передачи и уроки иностранных языков. Одновременно с этим из поиска исключаются материалы для подростков и взрослых, коммерческие обзоры игрушек и подделки под известные мультфильмы.

В приложении можно найти только тот контент, который распространяется бесплатно, в том числе лицензированные «Яндексом» фильмы, сериалы и мультфильмы из «КиноПоиска». Премьерные фильмы и сериалы можно посмотреть в приложении «КиноПоиска» — по подписке «Яндекс.Плюс» или за отдельную плату.

Приложение «Яндекс» можно установить на телевизоры Samsung, выпущенные после 1 января 2015 года.