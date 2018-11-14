Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности
Двухдневная международная конференция Skolkovo Cyberday 2018, которая состоится 30 ноября — 1 декабря, соберет в Инновационном центре «Сколково» ведущих экспертов в области кибербезопасности. Среди спикеров - президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков, генеральный директор «СолидСофт» Денис Гамаюнов.
Ежегодное мероприятие посвящено актуальным вопросам развития технологий в области кибербезопасности. Цель конференции – определить новые технологические подходы и решения, способные обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной интеграции IT-технологий в бизнес-процессы компаний, а также найти рыночные ниши для появления новых компаний.
Основные темы Skolkovo Cyberday Conference 2018: трансформация угроз и эволюция методов киберзащиты; ML/AI – новые возможности обеспечения кибербезопасности; новые подходы проактивного обеспечения безопасности; программа «Bug Bounty».
Специальные гости и спикеры Skolkovo Cyberday:
- Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»;
- Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий;
- Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ, Банк России;
- Наталья Касперская, президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»;
- Дмитрий Скляров, руководитель отдела исследований приложений, Positive Technologies;
- Илья Сачков, генеральный директор, основатель Group-IB;
- Андрей Масалович, генеральный директор, Лавина пульс;
- Сергей Гарбук, директор по научным исследованиям, АО «НТЦ «Станкоинформзащита»;
- Дмитрий Волков, технический директор, руководитель Threat Intelligence, сооснователь Group-IB;
- Рустэм Хайретдинов, генеральный директор компании AttackKiller, вице-президент ГК InfoWatch;
- Гиль Адани, CEO HackerU;
- Сергей Белов, руководитель отдела продуктовой безопасности, Mail.ru;
- Анастасия Новикова, co-founder, ONSEC/Wallarm;
- Антон Лопаницын, исследователь безопасности, ONSEC;
- Кирилл Ермаков, CTO, QIWI Russia;
- Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий, Фонд «Сколково».
- Денис Гамаюнов, генеральный директор «СолидСофт»;
- Игорь Янковский, руководитель направления мобильной разработки, DigitalDesign;
- Юрий Курочкин, технический директор QRate.
В рамках Skolkovo Cyberday также состоятся II Кубок CTF России 2018 и межотраслевая конференция БИТ Москва.
Ежегодный масштабный турнир по информационной безопасности II Кубок CTF России позволит 20 лучшим региональным командам студентов, школьников, учащихся колледжей, техникумов и училищ России, победившим в течение 2018 года на соревнованиях серии CTF, а также разработчикам CTF-турниров побороться за звание чемпиона страны. Задачи, с которыми столкнутся участники, будут максимально приближены к реальной работе специалиста по информационной безопасности. В России такие соревнования проводятся уже 13-й год и следуют всем международным правилам CapturetheFlag (CTF). Организаторами турнира в этом году выступают МРОО «АРСИБ» и Инновационный центр «Сколково».
Партнерами II Кубка CTF России стали Group-IB, CISCO и WebMoney, Код безопасности. Партнерами призового фонда — Picaso 3d, Касперский. А так жетехнологический партнер Рутокени облачные партнеры Крок и Айтиград. Проведение CTF-соревнований также поддерживают Минобороны России, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, ФСТЭК России, ИПИ РАН, Федерального Учебно-методического Объединения (ФУМО) по образованию в области информационной безопасности высших учебных заведений Российской Федерации.
В рамках Skolkovo Cyberday будет анонсирован международный конкурс проектов Skolkovo Cybersecurity Challenge, посвященный поиску лучших инновационных решений, направленных на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз. За три года существования в нем приняло участие более 250 компаний. Участие в конкурсе может позволить начинающей команде получить финансирование для реализации технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли. К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества. Победителями ежегодного конкурса Skolkovo Cybersecurity Challenge уже становились: Wallarm, Group-IB, Secure Bank, Safe-Tech, Vulners, OZ Photo Expert.
БИТ Москва – межотраслевая конференция, посвященная исключительно вопросам информационной безопасности. Тема конференции этого года: «От безопасности электронного гражданина к безопасности цифровой экономики». Форум соберёт директоров и ведущих специалистов в области информационных технологий крупнейших организаций и предприятий Центрального федерального округа.
Организаторы SkolkovoCyberday 2018 – Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» и Межрегиональная общественная организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (МРОО «АРСИБ»).
Участие в мероприятие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
Подробнее о конференции: cyberday.sk.ru
Бесплатная регистрация: https://cyberday.timepad.ru/event/821670/