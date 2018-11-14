Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности

Двухдневная международная конференция Skolkovo Cyberday 2018, которая состоится 30 ноября — 1 декабря, соберет в Инновационном центре «Сколково» ведущих экспертов в области кибербезопасности. Среди спикеров - президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков, генеральный директор «СолидСофт» Денис Гамаюнов.

Ежегодное мероприятие посвящено актуальным вопросам развития технологий в области кибербезопасности. Цель конференции – определить новые технологические подходы и решения, способные обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной интеграции IT-технологий в бизнес-процессы компаний, а также найти рыночные ниши для появления новых компаний.

Основные темы Skolkovo Cyberday Conference 2018: трансформация угроз и эволюция методов киберзащиты; ML/AI – новые возможности обеспечения кибербезопасности; новые подходы проактивного обеспечения безопасности; программа «Bug Bounty».

Специальные гости и спикеры Skolkovo Cyberday:

Алексей Соколов , заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Аркадий Дворкович , председатель Фонда «Сколково»;

, председатель Фонда «Сколково»; Константин Паршин , вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий;

, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий; Артем Сычев , заместитель начальника ГУБиЗИ, Банк России;

, заместитель начальника ГУБиЗИ, Банк России; Наталья Касперская , президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»;

, президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»; Дмитрий Скляров , руководитель отдела исследований приложений, Positive Technologies;

, руководитель отдела исследований приложений, Positive Technologies; Илья Сачков , генеральный директор, основатель Group-IB;

, генеральный директор, основатель Group-IB; Андрей Масалович , генеральный директор, Лавина пульс;

, генеральный директор, Лавина пульс; Сергей Гарбук , директор по научным исследованиям, АО «НТЦ «Станкоинформзащита»;

, директор по научным исследованиям, АО «НТЦ «Станкоинформзащита»; Дмитрий Волков , технический директор, руководитель Threat Intelligence, сооснователь Group-IB;

, технический директор, руководитель Threat Intelligence, сооснователь Group-IB; Рустэм Хайретдинов , генеральный директор компании AttackKiller, вице-президент ГК InfoWatch;

, генеральный директор компании AttackKiller, вице-президент ГК InfoWatch; Гиль Адани , CEO HackerU;

, CEO HackerU; Сергей Белов , руководитель отдела продуктовой безопасности, Mail.ru;

, руководитель отдела продуктовой безопасности, Mail.ru; Анастасия Новикова , co-founder, ONSEC/Wallarm;

, co-founder, ONSEC/Wallarm; Антон Лопаницын , исследователь безопасности, ONSEC;

, исследователь безопасности, ONSEC; Кирилл Ермаков , CTO, QIWI Russia;

, CTO, QIWI Russia; Сергей Ходаков , директор по операционной работе Кластера информационных технологий, Фонд «Сколково».

, директор по операционной работе Кластера информационных технологий, Фонд «Сколково». Денис Гамаюнов , генеральный директор «СолидСофт»;

, генеральный директор «СолидСофт»; Игорь Янковский , руководитель направления мобильной разработки, DigitalDesign;

, руководитель направления мобильной разработки, DigitalDesign; Юрий Курочкин, технический директор QRate.





В рамках Skolkovo Cyberday также состоятся II Кубок CTF России 2018 и межотраслевая конференция БИТ Москва.

Ежегодный масштабный турнир по информационной безопасности II Кубок CTF России позволит 20 лучшим региональным командам студентов, школьников, учащихся колледжей, техникумов и училищ России, победившим в течение 2018 года на соревнованиях серии CTF, а также разработчикам CTF-турниров побороться за звание чемпиона страны. Задачи, с которыми столкнутся участники, будут максимально приближены к реальной работе специалиста по информационной безопасности. В России такие соревнования проводятся уже 13-й год и следуют всем международным правилам CapturetheFlag (CTF). Организаторами турнира в этом году выступают МРОО «АРСИБ» и Инновационный центр «Сколково».

Партнерами II Кубка CTF России стали Group-IB, CISCO и WebMoney, Код безопасности. Партнерами призового фонда — Picaso 3d, Касперский. А так жетехнологический партнер Рутокени облачные партнеры Крок и Айтиград. Проведение CTF-соревнований также поддерживают Минобороны России, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, ФСТЭК России, ИПИ РАН, Федерального Учебно-методического Объединения (ФУМО) по образованию в области информационной безопасности высших учебных заведений Российской Федерации.

В рамках Skolkovo Cyberday будет анонсирован международный конкурс проектов Skolkovo Cybersecurity Challenge, посвященный поиску лучших инновационных решений, направленных на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз. За три года существования в нем приняло участие более 250 компаний. Участие в конкурсе может позволить начинающей команде получить финансирование для реализации технологии, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров, клиентов, создать компанию, которая может стать будущим лидером отрасли. К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества. Победителями ежегодного конкурса Skolkovo Cybersecurity Challenge уже становились: Wallarm, Group-IB, Secure Bank, Safe-Tech, Vulners, OZ Photo Expert.

БИТ Москва – межотраслевая конференция, посвященная исключительно вопросам информационной безопасности. Тема конференции этого года: «От безопасности электронного гражданина к безопасности цифровой экономики». Форум соберёт директоров и ведущих специалистов в области информационных технологий крупнейших организаций и предприятий Центрального федерального округа.

Организаторы SkolkovoCyberday 2018 – Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» и Межрегиональная общественная организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (МРОО «АРСИБ»).

Участие в мероприятие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Подробнее о конференции: cyberday.sk.ru

Бесплатная регистрация: https://cyberday.timepad.ru/event/821670/