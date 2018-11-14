Представлены кнопочные телефоны Nokia 106 и Nokia 230 в новом цвете. Цены

HMD Global объявила о расширении линейки кнопочных телефонов и представила новый Nokia 106, а также Nokia 230 в новом цвете.

Главная особенность Nokia 106 – продолжительное время работы от одного заряда аккумулятора. Телефон позволяет общаться от рассвета до заката: он способен проработать 15,7 часов в режиме разговора и почти 21 день в режиме ожидания. При этом новинка имеет сменный аккумулятор 800 мАч и заражается через обычный USB-кабель с разъемом micro USB.

QQVGA-дисплей с диагональю 1,8 дюйма помещен в современный корпус. За развлекательную часть отвечают предустановленная «Змейка» и FM-радио, для пользования которым требуются наушники с разъемом 3,5 мм.

Телефон может хранить до 500 сообщений. Под аккумулятором размещается слот для двух Mini-SIM карт.

Nokia 106 присуща традиционная для телефонов Nokia долговечность и надежность. Удобные изолированные кнопки позволяют набирать номера и печатать сообщения. Встроенный фонарик облегчает ориентацию в пространстве в темное время суток.

Nokia 106 рассчитан на широкую аудиторию – в данной модели представлены все базовые функции. Для искушенных пользователей новый телефон Nokia станет надежной подстраховкой в непредвиденных ситуациях. Новинка отлично подходит для детей в качестве первого телефона. В свою очередь, взрослые пользователи по достоинству оценят знакомое по предыдущим моделям меню, а также громкий и качественный звук.

Nokia 230 – популярный кнопочный телефон премиального качества. Модель имеет две камеры 2 МП со светодиодной вспышкой, позволяющие делать селфи не только днем, но и ночью. Благодаря стабильному доступу к мобильному интернету сделанными фотографиями можно немедленно делиться с друзьями в соцсетях.

Отличительная особенность аппарата – продолжительное время работы батареи: 23 часа в режиме разговора и 27 дней в режиме ожидания. FM радио, MP3 и видеоплеер, а также поддержка Bluetooth 3.0 и Bluetooth для наушников скрасят досуг владельца Nokia 230 в любое время и в любом месте.

В России Nokia 106 поступит в продажу в ноябре 2018 г. и будет доступен в сером цвете. Ориентировочная розничная цена новинки 1,59 тыс. руб.

Nokia 230 в синем цвете поступит в продажу в ноябре 2018 г. по ориентировочной розничной цене 4,99 тыс. рублей.