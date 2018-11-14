Honeywell представила новый беспроводной датчик давления для систем контроля и управления

Honeywell представила беспроводной датчик давления серии SmartLine Wireless Pressure — решение для мониторинга и регулирования давления с помощью технологии беспроводной связи. При переходе на популярные беспроводные датчики XYR 6000 пользователи могут выбрать протокол беспроводной связи, наиболее подходящий для имеющихся средств автоматизации технологических процессов.

Благодаря выводу на рынок многопротокольной сетевой платформы OneWireless Honeywell стала первой компанией, поддерживающей два ведущих промышленных протокола беспроводной связи — ISA100 Wireless и WirelessHART. Это обеспечивает заказчикам дополнительную гибкость при внедрении систем беспроводной связи. Беспроводной датчик давления серии SmartLine Wireless Pressure позволяет использовать для управления беспроводную связь и полностью совместим с лучшей в своем классе системой управления Honeywell Experion.

«Honeywell внимательно относится к пожеланиям своих заказчиков: датчик SmartLine Wireless Pressure создан для тех, кто хочет решать задачи управления при помощи беспроводной сети, — сказал Владимир Резник, руководитель департамента КИПиА Honeywell в России. — Благодаря платформе SmartLine заказчикам больше не нужно беспокоиться по поводу внедрения беспроводных устройств. Она содержит экономичные датчики, которые соответствуют самым передовым промышленным стандартам беспроводной связи и поддерживают как беспроводные измерения, так и функции управления».

Сетевая платформа Honeywell OneWireless и беспроводные датчики серии SmartLine Wireless Pressure гарантируют пользователям промышленных технологий беспроводной связи значительные преимущества в виде высоких рабочих характеристик и низких затрат: надежная беспроводная сеть с повышенной пропускной способностью и скоростью обновления, невысокими требованиями к инфраструктуре и более широкими возможностями развертывания; дополнительное снижение помех для улучшения рабочих характеристик средств управления; более простой монтаж и ввод в эксплуатацию; долговечные аккумуляторы промышленного класса; дополнительная возможность питания в полевых условиях от источников напряжением 24 В; проверенные на практике лучшие в отрасли решения для защиты от киберугроз.

«Новое решение для измерения давления SmartLine Wireless Pressure особенно подходит для применения в комплексах добычи и транспортировки нефти и газа, например, при построении цифровых нефтегазовых месторождений, — сказал Алексей Зенкевич, руководитель подразделения "Промышленная автоматизация” Honeywell в России и странах Таможенного союза. — Технология также может быть полезной в горнодобывающей промышленности, в частности на горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях с добычей открытым способом, которые используют вращающееся оборудование, такое как барабанные печи».

Honeywell разработала системы промышленной беспроводной связи, чтобы помочь заказчикам создать единую высокопроизводительную беспроводную сеть для мониторинга технологических процессов с возможностью гибкого расширения по мере необходимости для решения более сложных задач. Единая высокопроизводительная сеть позволяет заказчикам, использующим беспроводные датчики XYR 6000, без труда интегрировать датчики давления SmartLine Wireless Pressure в свои сети.