Cisco представила решение Cisco SD-WAN

Cisco объявила об объединении технологий программно-определяемых глобальных сетей (software-defined wide area network, SD-WAN) и информационной безопасности, чтобы помочь организациям быстро, эффективно и безопасно использовать облачные технологии.

Решение Cisco SD-WAN поможет ИТ-персоналу улучшить использование приложений и повысить продуктивность пользователей. Теперь технологии информационной безопасности могут быть реализованы везде, где это необходимо: от филиала компании до всего облака.

Сети WAN претерпевают радикальные преобразования. Современные организации размещают свои приложения в различных облаках - публичных, частных и по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Сами пользователи тоже стали работать по-новому: они подключаются к сети не только из офиса, но и находясь, к примеру, в кафе или в зале ожидания аэропорта. Сегодня, для того чтобы сотрудники могли пользоваться критически важными бизнес-приложениями, организации должны полагаться на сеть интернет. В результате на новой облачной границе тесно переплетаются вопросы сетевого взаимодействия и обеспечения информационной безопасности.

До сегодняшнего дня решения SD-WAN вынуждали ИТ-специалистов выбирать между функциональностью приложений и информационной безопасностью. Совершенствуя свое портфолио SD-WAN, компания Cisco учла новые реальности облачной границы.

«Появление новой облачной границы ломает сложившиеся архитектуры сетей и систем безопасности наших заказчиков. Сегодня любое WAN-устройство обязано стать программно-определяемым и быть при этом защищенным, — сказал Скотт Харрелл (Scott Harrell), старший вице-президент и генеральный менеджер компании Cisco по продуктам для корпоративных сетей. — Решение Cisco SD-WAN дает заказчикам лучшее из того, что есть в области сетей и информационной безопасности. Мы перекидываем мост к миру нового бизнеса, который поможет заказчикам ускоренными темпами и с меньшими рисками использовать все возможности облаков».

Решение Cisco SD-WAN создавалось, с тем чтобы, с одной стороны, устранить насущные проблемы сегодняшнего дня, с другой — обеспечить достаточную гибкость при столкновении с вызовами будущего.

В решении реализован ряд инноваций. В устройства Cisco SD-WAN встроены передовые технологии информационной безопасности, система предотвращения вторжений и межсетевой экран корпоративного класса с учетом потребностей приложений, фильтрация URL; все управление осуществляется централизованно. Cisco SD-WAN полностью базируется на одной из самых мощных в отрасли интеллектуальных систем информационной безопасности Talos.

Интеграция решений Cisco SD-WAN и Cisco Umbrella позволяет блокировать вредоносные адреса еще до установления соединения.

Компании Cisco и Microsoft усовершенствовали для пользователей функциональность приложения Office 365. В отличие от решений других вендоров, Cisco SD-WAN в реальном времени отслеживает все доступные маршруты к облаку Microsoft Office 365 и определяет ближайшее облако с использованием адресов Microsoft Office, в результате чего быстродействие для пользователей повышается до 40%.

Наличие в решении Cisco SD-WAN открытых интерфейсов прикладного программирования API дает партнерам и сервис-провайдерам возможность создавать уникальные новые сервисы. В помощь разработчикам и сетевым инженерам в сообществе Cisco DevNet открыты новые обучающие лаборатории по SD-WAN и «песочницы».

Располагая обширным портфолио SD-WAN на базе технологий Viptela и Meraki, Cisco еще больше расширяет выбор пользователей, предлагая два новых интегрированных маршрутизатора ISR (Integrated Services Router), разработанных для малых и крупных филиалов.

Помогая заказчикам ускорить развертывание SD-WAN и снизить риски, Cisco предлагает услугу быстрого запуска SD-WAN Quick Start. Услуга предоставляется по фиксированной цене, для упрощения реализации проектов заказчики получают доступ к возможностям удаленной установки и передачи знаний.

Cisco максимально упростила процессы применения нового решения и управления им. Обе технологии, сетевая и информационной безопасности, приобретаются под одной лицензией, управление ими осуществляется с помощью единого интерфейса.

Программное обеспечение Cisco SD-WAN Security и Microsoft Office 365: в начале 4 кв. 2018 г. Маршрутизаторы Cisco ISR 1111X-8P и 4461 доступны в настоящее время.