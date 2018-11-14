«АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05

«АТОЛ» выпустила новую версию внутреннего ПО ККТ для своих устройств. Она позволит кассе автоматически перейти на ставку НДС 20% в 00:00 01.01.2019 и использовать ФФД 1.05. Для владельцев фискальных регистраторов – касс, работающих под управлением программного обеспечения, установленного на ПК, смартфоне или планшете, – также потребуется обновление кассового ПО.

Увеличение ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года коснется всех предпринимателей, которые платят НДС. До перехода осталось меньше двух месяцев, и за это время пользователи должны подготовить свои онлайн-кассы: обновить кассовый софт, драйверы и внутреннее ПО ККТ. АТОЛ заранее позаботилась о том, чтобы у клиентов был запас времени на обновление прошивки онлайн-кассы до наступления 2019 года.

Новая версия внутреннего ПО ККТ уже доступна и поддерживает переход на ставку НДС 20% и новый формат ФФД 1.05. Помимо этого, появилась возможность дистанционного обновления кассового ПО без вскрытия корпуса кассы, что делает обновление более удобным и быстрым процессом. При этом без обновления кассового ПО, драйверов и внутреннего ПО ККТ переход на новые ставку НДС и версию ФФД не произойдет.

«Мы позаботились о клиентах, которые будут переходить на НДС 20%, и выпустили обновление внутреннего ПО ККТ заблаговременно, чтобы все успели настроить кассы до наступления 1 января 2019. Кроме того, мы предусмотрели удобный способ обновления, который не требует вскрытия корпуса устройства, – сказала Екатерина Гельфанд, СЕО «АТОЛ Сервис». – Обновление кассы через АТОЛ Сервис позволяет подготовить почти все кассы дистанционно, что существенно сэкономит время нашим партнерам и клиентам, и минимизирует время простоя в “горячий” предновогодний сезон. После обновления прошивки переход на ставку НДС 20% произойдет автоматически в 00:00 01.01.2019, так что пользователям не придется беспокоиться о работе в новогоднюю ночь».

С 1 января 2019 ставка НДС в России повысится с 18% до 20%, согласно Закону 303-ФЗ. Все предприниматели, которые платят НДС, должны будут с 00:00 часов Нового года выдавать чеки, где указана новая ставка. Еще с Нового года ФНС перестанет принимать от онлайн-касс фискальные документы формата ФФД 1.0.

НДС, или налог на добавленную стоимость, должны платить организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, импортеры и экспортеры. Еще НДС облагаются операции по продаже товаров, услуг, работ и ввозе товаров на территорию России. Плательщиков НДС определяет Глава 21 Налогового Кодекса РФ.

Изначально все кассы работали с ФФД 1.0, поэтому если ранее вы не обновляли кассу до ФФД 1.05, необходимо сделать это в ближайшее время. ФФД – это документ, определяющий перечень реквизитов в фискальных документах. Чтобы касса поддерживала ФФД 1.05, нужно обновить ее ПО до 1 января 2019 года. Необходимость перехода на ФФД 1.05 установлена приказом ФНС от 21.03.2017.

Чтобы в 2019 году выдавать правильные чеки и передавать фискальные документы в нужном формате, владельцам кассовых аппаратов до наступления нового года нужно обновить кассовый софт, внутреннее ПО ККТ и драйверы. Важно: менять фискальный накопитель для обновления не требуется.

При установке нового внутреннего ПО кассы переход со ставки НДС 18% на 20% произойдет автоматически. То есть после установки новой прошивки до наступления нового года касса будет печатать чеки со ставкой 18%, а в 00:00. 01.01.2019 автоматически начнет печатать чеки со ставкой 20%. Если предприятие планирует работать в ночь с 31 декабря на 1 января, следует закрыть смену 31 декабря и открыть новую смену 1 января, не начинать формировать новый чек, если не уверены, что чек будет завершен до наступления 00:00:00 1 января 2019 года. Эти рекомендации позволят не допустить смешивания показателей суммы НДС в итоговых счетчиках за день, так как информация по сумме НДС 18% и 20% хранится в одном счетчике.

В новой версии прошивки реализован механизм перехода на ставку НДС 20% и 20%/120% с 01.01.2019 в соответствии с 303-ФЗ от 03.08.2018; изменился тип оплаты «Электронными» на «Безналичными» в соответствии с 192-ФЗ от 03.07.2018; добавлены новые значения тега «Признак предмета расчета» (тег 1212) в соответствии с Приказом ФНС 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@. Новые значения: «о передаче имущественных прав», «о внереализационном доходе», «о суммах расходов, уменьшающих сумму налога (авансовых платежей) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации», «о суммах уплаченного торгового сбора», «о курортном сборе»; добавлены новые реквизиты чека в соответствии с 192-ФЗ от 03.07.2018: «Покупатель» (тег 1227), «ИНН Покупателя» (тег 1228), «Акциз» (тег 1229), «Код страны происхождения товара» (тег 1230), «Номер таможенной декларации» (тег 1231); исправлена ошибка в работе драйвера печати; исправлена ошибка ФН 218 с МГМ версии 1.32; изменен текст печатаемого сообщения на нефискальных чеках с «Чек не действителен» на «Устройство в режиме печати документов».; изменено клише чека. Картинка заменена надписью «онлайн-касса АТОЛ».

Пользователям касс «АТОЛ» нужно обратиться к авторизованным партнерам АТОЛ. Специалисты предложат наиболее удобный способ обновления, доступный для онлайн-кассы клиента.

«АТОЛ» предлагает два способа установки обновлений: «по воздуху» и с помощью локальной утилиты. Оба варианта не требуют вскрытия корпуса кассы.

Обновление ПО онлайн-касс «по воздуху» дает возможность удаленно произвести все действия за 20-30 минут. Для этого нужно стабильное подключение к интернету и доступ кассы к АТОЛ Сервису. Также обновление «по воздуху» можно запускать сразу на несколько касс. Этот способ позволяет дистанционно и под контролем специалиста обновить внутреннее ПО всего парка контрольно-кассовой техники быстро и эффективно.

Обновление внутреннего ПО кассы с помощью локальной утилиты подходит для клиентов, не открывающих доступ кассы в интернет (за исключением отправки чеков в ОФД). Это тоже надежный способ, который занимает 5 минут и производится авторизованным партнером АТОЛ на месте.