«Яндекс.Деньги» и ДИТ Москвы исследовали безналичные платежи москвичей

Согласно выводам исследования, проведенного аналитиками Департамента информационных технологий города Москвы и сервиса «Яндекс.Деньги» методом опроса жителей столицы и изучения данных об их платежах в интернете, лишь 11% москвичей предпочитают платить наличными — остальные или вовсе перестали использовать бумажные деньги, или чередуют их с безналичными методами оплаты.

Среди причин, по которым жители отказываются от наличных платежей, — удобство безналичной оплаты, нежелание снимать деньги с карты, возможность получить кэшбэк или скидку.

Безналичные платежи распространены среди всех слоев населения, но их популярность не равномерна. Так, по многу раз в день платит большая часть горожан в возрасте 18-30 лет и 31-50 лет (50% и 39% респондентов соответственно). Жители более старшего возраста, начиная с 51 года, платят безналично реже — лишь несколько раз в неделю (33%).

«Молодёжь более восприимчива к новым технологиям, поэтому первое время новыми сервисами пользуется молодое поколение, а потом уже подключаются остальные, – отметил Иван Бутурлин, руководитель аналитического управления ДИТ г. Москвы. – К примеру, уже каждый второй москвич в возрасте до 30 лет пользуется картами c технологиями PayPass, PayWave, а среди граждан в возрасте старше 50 лет только 2 из 10 поменяли свои карты на бесконтактные».

Практически все, кто платит безналично, делают это банковскими картами (94% респондентов), 40% — с помощью мобильного банка, 32% — через интернет-банк, 16% — электронными деньгами, примерно каждый десятый платит смартфоном с мобильного счета и через сервисы бесконтактной оплаты. 1% жителей имеет опыт использования криптовалют.

«Бытовые и государственные услуги все чаще оплачиваются онлайн — за последние три года объем городских онлайн-платежей (за интернет, кредиты, ЖКУ, билеты на транспорт и по квитанциям от разных учреждений) по данным Яндекс.Денег вырос на 25%», — сказал Иван Бутурлин

Главная причина — удобство: об этом говорят 75% москвичей. 40% горожан платят безналично, потому что получают на карту пенсию либо стипендию или просто не хотят снимать деньги в банкомате. 36% не хотят носить с собой наличные — к примеру, платежи через мобильные бесконтактные сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay позволяют не иметь при себе не только наличные, но и вообще кошелек. Оборот бесконтактных платежей в Москве сопоставим с оборотом в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, вместе взятыми.

Один из важных факторов выбора безналичной оплаты — выгода: 26% респондентов платят картой, электронными деньгами или другими способами, потому что получают кэшбэк, 17% — скидки.

«Как правило, выгода наличной оплаты сводится к использованию карт лояльности той или иной торговой точки. Безналичная оплата зачастую позволяет получать двойную выгоду: ту, что предлагает торговая точка, а также ту, которую предлагает платежный сервис в виде кэшбэков или скидок», — сказал Иван Глазачев, генеральный директор «Яндекс.Денег».

Самая популярная причина отказа от безналичной оплаты — печальный опыт: 16% москвичей сталкивались с тем, что платежный сервис был недоступен, 6% — с длительными сроками зачисления платежа, 3% признались, что мошенники смогли обманом получить доступ к их счету.

Из тех, кто никогда не платит безналично, большинство боятся мошенников — 40% респондентов.

«На самом деле платить безналично — ничуть не опасней, чем платить любым другим способом. По данным Центробанка, объем мошенничества относительно всего объема операций по банковским картам измеряется тысячной долей процента. Около 90% всех случаев мошенничества с электронными платежами связаны с двумя причинами: воздействие вредоносного кода (вируса) или злоупотребление доверием, то есть обман и социальная инженерия. Защита от этих угроз несложная: в первом случае — регулярно обновляемый антивирус, во втором — внимательность и недоверие к незнакомцам, которые пытаются выведать пароли или предлагают ходовые товары по шокирующе низким ценам», — отметил Иван Глазачев.

Второй по важности фактор отказа от безналичной оплаты — нежелание платить комиссию: против этого высказались 22% приверженцев наличных. «Еще несколько лет назад комиссия сопровождала большую часть онлайн-платежей. Сейчас тренд обратный: платежные сервисы сводят комиссию к минимуму, предлагая пользователям дополнительную выгоду. Если говорить в целом о рынке сервисов безналичной оплаты, комиссия обычно неизбежна в двух случаях: оплата квитанций (банковский перевод) и переводы с кредитных карт. Остальные платежи так или иначе можно совершать без комиссии, а то и с бонусом», — сказал Иван Глазачев.

«Есть и ещё одна большая категория, которая подчёркивает необходимость дальнейшего повышения цифровой грамотности населения, – отметил Иван Бутурлин. – В общей сложности, 28% процентов респондентов говорят, что не знают о безналичных платежах или что им неудобно использовать такие инструменты оплаты, либо они просто не умеют ими пользоваться».

Исследование проводилось в октябре 2018 года. Учитывались результаты телефонного опроса жителей Москвы, а также данные о платежах через городские ресурсы, сервис, пластиковые и виртуальные карты «Яндекс.Денег».