Tele2 расширяет сотрудничество с Oracle в области облачные сервисов

Tele2 и Oracle объявили о расширении долгосрочного сотрудничества по технологиям и облачным сервисам. Это позволяет оператору наращивать мощности IT-инфраструктуры без дополнительных затрат, гибко управлять корпоративными данными и повышать производительность систем.

Высокая конкуренция и стремительное развитие рынка мобильной связи требуют от бизнеса большей оперативности в создании и сопровождении IT-систем компании. Цель нового этапа сотрудничества Tele2 и Oracle – ускорить изменения в жизненном цикле IT-систем. Партнеры будут также работать над гибкостью запуска новых решений и услуг как для внутренних заказчиков, так и для абонентов.

Оператор планирует переход к активной фазе освоения облачных технологий, которые позволят снизить затраты и улучшить их прогнозируемость, а также повысить эффективность процессов в компании. Модель Oracle Universal Credits предоставляет Tele2 доступ ко всем сервисам Oracle IaaS и PaaS. Оператор собирается использовать облачные сервисы Oracle Management Cloud. Они работают на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта и используются для диагностики и прогнозирования поведения IT-систем. Сервисы собирают и анализируют технологическую информацию и лог-файлы из целевых гетерогенных IT-систем.

Tele2 рассматривает возможность переноса разработки и тестирования в облако с помощью платформы Oracle Exadata Cloud Service. Это обеспечит эластичность нагрузки, пул быстро наращиваемых дополнительных ресурсов и доступ к самым инновационным технологиям, таким как автономное хранилище данных Oracle Autonomous Data Warehouse.

Сейчас Tele2 активно использует широкий спектр технологий Oracle в абонентском биллинге, аналитике и отчетности, управлении абонентской базой. Оператор также применяет решения Oracle в качестве единой цифровой платформы для взаимодействия с клиентами в онлайн-каналах во всех регионах.

Алексей Мартынов, директор по информационным технологиям Tele2, отметил: «Для эффективной работы Tele2 важны качество и гибкость IT-инфраструктуры. За годы сотрудничества компания Oracle подтвердила надежность своих решений, которые применяются во многих важных для бизнеса компонентах IT-ландшафта компании. Расширение долгосрочного партнерства с Oracle будет направлено на внедрение инноваций и облачных вычислений. Это взаимодействие будет способствовать реализации наших стратегических задач и позволит перевести ряд ключевых процессов Tele2 на новый технологический уровень».

Елена Миронова, директор по продажам технологий и облачных сервисов Oracle в России, сказала: «Tele2 является одной из самых инновационных компаний отрасли, успешно применяет передовые технологии, перенимает и накапливает лучший мировой опыт. Мы рады расширению взаимодействия на новом стратегическом уровне. Сегодня предприятия во всем мире сталкиваются с новыми рыночными реалиями. Мы готовы поддержать долгосрочные планы одной из крупнейших телекоммуникационных компаний лучшими в своих классах решениями и облачными сервисами. Они обеспечат неуклонный рост производительности важнейших систем и процессов в соответствии с требованиями цифровой эпохи, повышение гибкости в создании новых решений и услуг как для внутреннего функционального заказчика, так и для абонентов оператора».