«Синтегро консалтинг» автоматизировал бухучет в «Газпромбанк-Управление активами»

«Синтегро консалтинг» завершил проект по автоматизации бухгалтерского учета по отраслевым стандартам для «Газпромбанк — Управление активами», одной из крупнейших финансовых управляющих компаний РФ.

«Газпромбанк-Управление активами» обратилось в «Синтегро консалтинг» с задачей автоматизировать процесс ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами Банка России. «Синтегро консалтинг» реализовал проект на базе собственного решения «Синтегро ОСБУ».

В ходе проекта был настроен единый план счетов компании, правила формирования лицевых счетов и проводок. В базу были загружены начальные остатки и первичные документы из исторической системы. Были автоматизированы все основные формы отчетности.

После завершения проекта компания перешла на техническую поддержку «Синтегро консалтинг», в которую входит регулярное обновление ПО в соответствии с изменениями в законодательстве, методологическое сопровождение и индивидуальное консультирование.

Реализованный проект стал началом долгосрочного сотрудничества ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» и «Синтегро консалтинг». В ближайшее время будет настроен процесс формирования бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL. Уже стартовали проекты по автоматизации ведения учета и начисления заработной платы, созданию механизмов расчета резервов по IFRS 9 и ряд других проектов.