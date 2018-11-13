Росстат представил итоги пробной цифровой переписи населения 2018 года

Росстат представил предварительные результаты пробной переписи населения 2018 года. Новый формат масштабных статистических исследований поможет экономить государственные средства при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

Пробная перепись населения 2018 года стала самой масштабной и необычной пробной переписью в истории России. На ее первом этапе, прошедшем с 1 по 10 октября на всей территории страны, отрабатывался принципиально новый способ сбора сведений о населении – самостоятельное заполнение респондентами электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). В первой отечественной цифровой переписи населения приняли участие более 1,2 миллиона жителей России, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru.

«Населению экспериментальная интернет-перепись понравилась, об этом говорят положительные отзывы респондентов на портале Gosuslugi.ru. В свою очередь, мы убедились, что использование цифровых технологий позволяет существенно экономить государственные средства», - сказал руководитель Росстата Александр Суринов. - Кроме того, реакция жителей страны на применение интернет-технологий позволила по-новому взглянуть на процедуру проведения переписей населения. «Интернет-перепись навела нас на мысли – как упростить вопросы переписных листов, более внятно их формулировать».

Во втором этапе ППН-2018, прошедшем с 16 по 31 октября в 10 пилотных районах, приняло участие более полумиллиона жителей страны. По словам главы Росстата, полученный опыт использования переписчиками планшетных компьютеров оказался положительным. Кроме, составления маршрута переписчика, упрощения процедуры опроса респондентов, использование переносных компьютеров позволило значительно ускорить процесс передачи полученных первичных данных. «Программное обеспечение наших планшетных компьютеров достаточно эффективное в использовании, простое для обучения переписчиков и каких-то сомнений в его использовании нет», - сказал Суринов.

Успешной оказалась идея использования Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), предложенная Министерством экономического развития России и органами власти муниципального уровня. В МФЦ жители страны могут получить доступ к порталу Gosuslugi.ru. «Это направление мы будем, конечно, развивать», - подчеркнул Суринов. По его словам, опыт проведения нынешней Пробной переписи населения показал потребность в разработке мобильного приложения Единого портала государственных услуг, а также интеграции региональных порталов представления госуслуг в пространство Gosuslug.ru.

Кроме того, необходима стимуляция участия отечественных респондентов в переписях населения, расширения контингента использующих для этих целей интернет, обратил внимание глава Росстата. Отечественных респондентов нужно обучать самостоятельно заполнять электронные переписные листы, полагает он.

В число пилотных районов ППН-2018 были включены труднодоступные регионы, в которых Росстат впервые в истории провел перепись в обычные сроки – в октябре. «Но это потребовало значительных дополнительных затрат на транспорт, поэтому целесообразность этой практики мы будем обсуждать», - отметил Суринов.

По словам руководителя статистического ведомства, отчет о проведении Пробной переписи населения 2018 года и предложения для оптимизации организационно-технологической схемы 2020 Всероссийской переписи населения 2020 года будут сформированы уже в ноябре нынешнего года, а итоги ППН-2018 опубликованы в первом квартале будущего года.