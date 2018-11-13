Qlean перенес основную ИТ-инфраструктуру в облако КРОК

Qlean, онлайн-сервис по заказу уборок перенес в облако КРОК определяющую часть ИТ инфраструктуры: мобильное приложение, сайт для клиентов, тестовые зоны и некоторые бизнес-системы. Компания отказалась от использования разрозненного хостинга для поддержки своего бизнеса. Консолидация ресурсов гарантирует высокое качество сервиса для конечных клиентов, упрощает управление ИТ и соответствует требованиям законодательства в части локализации хранения данных.

Qlean —онлайн-сервис по заказу уборок в России. Сейчас компания выполняет более 30 тысяч уборок ежемесячно, к ее системе подключены тысячи исполнителей. Пока сервис представлен только в крупных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Однако владельцы бизнеса планируют расширять свое присутствие по всей стране.

У руководства динамично развивающейся компании вопрос, создавать ли собственную инфраструктуру или эксплуатировать ее по схеме аутсорсинга, даже не возник.

«Облачные услуги мы используем с момента основания Qlean. На наш взгляд, строительство собственных ЦОД для компании, выросшей из стартапа, неоправданно. Слишком много нецелевых вложений в первое время, которые можно пустить на развитие бизнеса, плюс высокая стоимость поддержки в дальнейшем. Кроме того, собственная инфраструктура статична, она не имеет той же гибкости, что и облако. Это не позволит нам поддержать экспансию на рынок», — сказал Евгений Гапон, генеральный директор Qlean.

Перенос сервисов и систем из облаков других провайдеров, в том числе иностранных, в облако КРОК проводился последовательно. Миграция заняла шесть месяцев.

«Исторически сложилось, что мы использовали разные хостинг-площадки. Выбирали под каждый бизнес-процесс провайдера. Но по мере взросления компания поняла, что для эффективной работы надо собрать все ключевые бизнес-сервисы на единой платформе», — отметил Дмитрий Зотов, технический директор Qlean.

Qlean выбрала облако КРОК после тщательного исследования предложений на рынке. В течение месяца ИТ-команда заказчика бесплатно тестировала платформу КРОК Облачные сервисы, чтобы удостовериться в соответствии бизнес-задачам ее технических характеристик. По результатам тестирования и дальнейшей эксплуатации облака КРОК Qlean отметила высокую производительность инфраструктуры, выполнение строгих SLA и квалифицированную поддержку.

«Работа с такими молодыми, но между тем уже достаточно опытными и амбициозными компаниями, как Qlean, для нас — часто вызов. Подобные заказчики хорошо подкованы в технических вопросах и четко знают, какой бизнес-результат хотят получить по итогам проекта. Можно сказать, что мы развиваемся благодаря таким клиентам, решая поставленные ими сложные вопросы», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы».