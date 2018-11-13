Продажи российской системы борьбы с утечками Devicelock DLP в Германии выросли на 25%

Devicelock сообщила о росте продаж системы борьбы с утечками данных (Data Leak Prevention, DLP) Devicelock DLP на территории Германии на 25% за девять месяцев 2018 г. относительно того же периода 2017 г. В результате Германия стала третьим по размеру рынком для Devicelock после России и Японии. Основными покупателями Devicelock DLP на немецком рынке являются банки, органы внутренних дел, ретейлеры, фармацевтические компании и автопроизводители.

В компании отмечают, что спрос на DLP-системы в ЕС последовательно растет все последние годы, и этот рост продолжился и в этом году, несмотря на кризис в отношениях между странами. Драйвером роста, по мнению основателя и технического директора Devicelock Ашота Оганесяна, является постоянное увеличение количества утечек, допускаемых сотрудниками на фоне ужесточения законодательства в отношении персональных данных и защиты частной жизни сотрудников.

По данным исследования Devicelock, в 2018 г. более 50% утечек корпоративных данных в России происходило по вине инсайдеров, а не хакеров. Наименее защищена сфера обслуживания, где потери данных носят повсеместный характер, так как большинство компаний, работающих в этом сегменте, относятся к малому бизнесу и не имеют ни бюджета, ни компетенций для их защиты. Аналогичная ситуация складывается и в Европе.

«DLP-система при жестком европейском законодательстве – идеальный выбор. Робот, сверяющий действия сотрудников с набором правил, не может нарушить, например, тайну переписки, потому что он не человек. А сигнал тревоги уже содержит доказательства правонарушения», – отметил Ашот Оганесян.

«Много говорят, что после осложнения отношений российские ИТ-продукты перестали покупать в Европе, но это не так. И хороший пример – то, как немецкие клиенты выбирают среди DLP-систем. Кроме адекватной цены, они требуют от системы максимальной функциональности и наличия локальной немецкой поддержки. Обращают внимание и на репутацию компании-производителя. По всем этим критериям и выбирают Devicelock DLP, а его российское происхождение играет минимальную роль. Например, в этом году году один из крупнейших немецких автоконцернов заменил конкурирующее решение на Devicelock DLP», – сказал Оганесян.