Blablacar сделал Ouibus предложение о покупке и привлек 101 миллион евро инвестиций

Blablacar, карпулинговый сервис, сделал предложение о покупке компании Ouibus – одному из крупнейших автобусных операторов Франции, который принадлежит государственной компании SNCF, управляющей железными дорогами страны. Сделка позволит Blablacar впервые выйти за рамки своей основной сферы деятельности – карпулинга. Также Blablacar объявил о привлечении 101 млн евро инвестиции от SNCF и текущих своих инвесторов.

Blablacar сформировал на платформе 65-миллионное сообщество попутчиков из 22 стран. 50 млн человек совершит поездки с помощью сервиса в 2018 г., что на 40% больше, чем в прошлом году. Объединение предложений водителей-попутчиков и автобусных маршрутов на одной платформе позволит Blablacar стать глобальным маркетплейсом для совершения междугородних поездок.

Ouibus был основан три года назад. За это время сеть регулярных маршрутов компании связала 300 крупных городов Франции и других стран Европы. Было перевезено более 12 млн пассажиров. Blablacar, в свою очередь, соединил более 30 тыс. пунктов отправления по всей стране. Объединив эти дополняющие друг друга транспортные решения, Blablacar сможет повысить мобильность населения, оптимизировать использование свободных мест в транспорте, предложить удобное решение для поездок «от двери до двери».

Покупка позволит Blablacar начать переговоры о партнерстве с другими локальными автобусными партнерами и операторами Европы. Объединение на одной платформе предложений от водителей, которые совершают карпулинговые поездки, и от автобусных операторов, привлечет на платформу дополнительную аудиторию пассажиров, что в конечном итоге будет удобно всем пользователям платформы Blablacar.

Роланд де Барбентане (Rolande de Barbentane), CEO компании Ouibus, сказал: «Это важный шаг в истории нашей компании, который позволит нам и дальше развиваться на международных рынках. Мы рады продолжить этот путь вместе с Blablacar, которая более 10 лет развивает новаторский вид мобильности и распространяет французские инновации по всему миру».

SNCF и Blablacar будут совместно работать над созданием во Франции взаимодополняющего транспортного решения, объединяющего поездки с попутчиками, автобусный и железнодорожный транспорт.

Николас Брюссон, сооснователь и CEO Blablacar, сказа: «Мы рады возможности объединить усилия с командой Ouibus, чтобы позволить людям на одной платформе – Blablacar – находить разные транспортные решения для автодорожных поездок в зависимости от их потребностей. Такой подход отражает наше стремление развивать мобильность населения по всей Европе, объединяя автомобили и автобусы. Сотрудничество с SNCF станет поворотным моментом в создании мультимодального решения, позволяющего людям совершать поездки "от двери до двери"».

Фредерик Маззелла, президент и основатель Blablacar, сказал: «Этот проект отражает наше стремление предлагать людям удобное и доступное транспортное решение, основанное на принципах совместного потребления, которое, при этом, сокращает урон, причиняемый человеком окружающей среде. Мы всегда стремились повысить заполняемость свободных мест в автотранспорте. Полный автобус выделяет в 10 раз меньше углекислого газа в пересчете на одного пассажира, чем автомобиль с одним водителем. Объединяя на одной платформе взаимодополняющие друг друга транспортные средства – карпулинг на средние и дальние расстояния и автобусы – мы в целом облегчаем задачу совершения поездки, потому что людям больше не нужно искать подходящий вариант на разных сайтах и от разных перевозчиков».