«Связной | Евросеть» и ВСК защитят покупки клиентов

«Связной | Евросеть» совместно со страховым домом ВСК объявляют о запуске новых программ по страхованию техники. Теперь страховые полисы «Техника в безопасности!» и «Сверхвозможности» доступны во всех магазинах «Евросети».

В рамках программ клиенты «Евросети» могут комплексно защитить свою покупку от самых распространенных рисков: краж, злоумышленных действий третьих лиц, повреждений, поломок, не покрываемых гарантией производителя (в том числе в результате внешнего механического воздействия, воздействия жидкости, пожара, взрыва, ДТП), а также гарантийных случаев, произошедших в постгарантийный период.

«С развитием высоких технологий мы видим, что клиенты все чаще покупают более «умные» и дорогие смартфоны. Нередко стоимость таких новинок превышает 70 или даже 100 тысяч рублей. Согласитесь, разбить или потерять такой дорогой смартфон обидно. Именно поэтому для наших клиентов совместно с надежным партнером мы предложили программы, позволяющие обезопасить свой кошелёк от непредвиденных расходов», — отметил Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании «Связной | Евросеть».

«Неприятности с новой техникой могут случиться даже у человека, который очень бережно относится к своим вещам. Страховой полис защитит от непредвиденных событий и дополнительных расходов на ремонт или покупку нового гаджета при его утрате, повреждении или поломке, а также расширит срок заводской гарантии по гарантийным случаям», — сказала Ирина Винская, вице-президент Страхового Дома ВСК.

Страховые сертификаты можно оформить при покупке смартфонов, планшетов, ноутбуков, GPS-навигаторов, видеорегистраторов и другой техники. Срок действия программ составляет 1 год с момента оформления, а их стоимость составляет от 399 руб.