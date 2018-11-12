Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата

Розничная сеть «Эльдорадо» (Группа «М.Видео – Эльдорадо»), входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, открыла первые магазины в новой концепции: пять площадью 1-1,2 тыс. кв. метров, еще три площадью 600 кв. метров. Два розничных объекта в концепции магазина-склада появились в Москве, по одному в Иваново, Воронеже, Архангельске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Новый формат отличает минимализм во внешнем и внутреннем дизайне, увеличенная площадь торгового пространства, обновленная айдентика и цвета, рост представленного ассортимента преимущественно за счет выделенной цифровой зоны с открытой выкладкой. По итогам 2018 г. «Эльдорадо» планирует запустить 25 новых магазинов.

«Эльдорадо» становится ближе к покупателям за счет появления удобных локаций с торговой площадью 600 кв. метров, где собрано более 2 тыс. наименований наиболее популярных моделей бытовой техники и электроники. Помимо выгодных товарных предложений и регулярных промоакций клиентам доступны квалифицированные сервисные услуги. В формате «Эльдорадо 600» открылись объекты в московском ТЦ «Домодедовский, ивановском ТРЦ «Ясень» и воронежском ТРЦ «Галерея Чижова».

В Южном федеральном округе сеть расширила присутствие до 40 точек продаж за счет открытий магазинов площадью 1-1,2 тыс. кв. метров в Краснодаре (ТРЦ «Мандарин») и Ростове-на-Дону (ТРЦ «Орбита»). Торговые объекты оказались четвертыми по счету для каждого из городов. В большом формате также появился 35-й магазин для Москвы в ТРЦ «Рио» и объект в архангельском ТРЦ «Соломбала молл».

«Наша региональная экспансия направлена на распространение новой философии компании, для которой ключевыми являются принципы: просто, выгодно, рядом. В рамках перепозиционирования мы внесли изменения во все элементы бренда, начиная от логотипа и оформления магазина до создания рекламных кампаний. Кроме того, мы расширили ассортимент цифровой техники по доступным ценам, поскольку именно этот сегмент неуклонно демонстрирует рост. Внедрение формата "Эльдорадо 600" позволит расширить присутствие в приоритетных регионах, где мы сможем увеличить оборот и средний чек, сократив затраты на открытие. На новый уровень выходит и развитие омниканального подхода. Все необходимое стало еще проще заказать на нашем обновленном сайте с возможность самовывоза или быстрой доставкой на дом», ‒ отметил директор по розничным продажам «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.