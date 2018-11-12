Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по СУБД

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров в двух недавних отчетах Gartner по СУБД. Она вошла в число лидеров магического квадранта Gartner по операционным СУБД за 2018 год (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems)1 и заняла первое место во всех четырех сценариях использования СУБД согласно отчету Gartner «Критические возможности операционных СУБД» (Critical Capabilities for Operational Database Management Systems)2. Включенная в оба отчета автономная база данных Oracle Autonomous Database упрощает управление, сокращает потребность в ручной настройке и, как следствие, устраняет ошибки, вызванные человеческим фактором, обеспечивая более высокую надежность, безопасность и операционную эффективность.

«Мы считаем, что наше позиционирование в этих отчетах - это признание продолжающегося лидерства корпорации Oracle на рынке СУБД и результат нашего постоянного вклада в развитие технологий баз данных, - отметил Эндрю Мендельсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Database Server Technologies. - Наша новейшая автономная база данных Oracle Autonomous Database предоставляет СУБД с возможностями самоуправления, самозащиты и самовосстановления, которая помогает организациям выполнять все рабочие нагрузки в облаке с низким уровнем риска и при низкой стоимости».

Gartner спозиционировал Oracle в сегменте лидеров в магическом квадранте Gartner по операционным СУБД, основываясь на стратегии корпорации в области облачных инноваций, во главе которой - Oracle Autonomous Database. В отчете о критических возможностях операционных СУБД аналитики Gartner оценивали способность продуктов разных поставщиков поддерживать четыре основных сценария использования операционной СУБД (рабочие нагрузки): традиционные транзакции, совмещение операционных (OLTP) и аналитических нагрузок, работа с распределенными переменными данными и обработка событий/данных «в движении». Gartner отдал 1 место Oracle (Oracle Database) во всех четырех сценариях.

Oracle Autonomous Database реализована в виде двух сервисов: сервиса Oracle Autonomous Transaction Processing, оптимизированного для обработки транзакций и смешанных рабочих нагрузок, и сервиса Oracle Autonomous Data Warehouse для аналитических нагрузок баз данных. Оба варианта обладают возможностями самоуправления, самозащиты и самовосстановления. Они могут автоматически обнаруживать угрозы и устранять их во время работы СУБД. Эти возможности наряду с высокой эластичностью и исключительной производительностью позволяют клиентам выполнять работу с базами данных Oracle в облаке с беспрецедентной надежностью, производительностью и безопасностью при значительно более низкой стоимости.

Копию отчета Gartner 2018 Magic Quadrant for Operational Database Management Systems можно скачать здесь.

Копию отчета Gartner 2018 Critical Capabilities for Operational Database Management Systems можно скачать здесь.