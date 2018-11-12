НИОПИК провел успешное комплексное тестирование кодов с криптозащитой

Одно из старейших научных учреждений России — федеральное государственное унитарное предприятие государственный научный центр НИОПИК — и оператор эксперимента по маркировке и прослеживаемости лекарств ЦРПТ провели комплексное тестирование цифровых кодов. На предприятии был проведен полный цикл информационного обмена — от запроса и получения кодов с криптозащитой до передачи информации в систему маркировки.

По каждому пункту испытаний получены положительные результаты. Программно-аппаратный комплекс «РЛС прослеживаемость», ранее установленный в НИОПИК, показал успешное взаимодействие с регистратором эмиссии, необходимым для получения кодов. Сгенерированные коды были нанесены на упаковки и верифицированы, их агрегация также была выполнена успешно.

«НИОПИК подошел к тестированию комплексно, и благодаря проактивной позиции предприятия, готовности к совместной работе мы получили 100% результат. На площадке был выполнен полный цикл работы с криптозащищенным кодом — от генерации до агрегации. Надеемся, что и другие фармпроизводители будут подключаться к эксперименту и предоставлять свои производственные линии для совместного тестирования», — сказал Антон Харитонов, руководитель продуктового направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий.