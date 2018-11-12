МТС начинает продавать пакеты Smartmed в рознице

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, запустил в продажу пакеты телемедицинских услуг Smartmed.

Клиенты розничной сети оператора в Москве и Подмосковье могут приобрести подписку на пакет услуг телемедицинского сервиса Smartmed, разработанного МТС совместно с сетью клиник «Медси». В пакет включены круглосуточные онлайн-консультации дежурных терапевтов и кардиологов. Также пользователи могут записаться на онлайн-консультацию или очный прием к узкопрофильным специалистам: аллергологу-иммунологу, дерматологу, гастроэнтерологу, отоларингологу, невропатологу и эндокринологу. Очный прием ведется в любой из московских клиник «Медси».

В пакет на три месяца входят шесть онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и кардиологами и одна онлайн-консультация или очный прием узкопрофильного специалиста. Цена пакета – 2,8 тыс. руб. В пакет на год включены 12 онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и кардиологами и три онлайн-консультации или один очный прием узкопрофильного специалиста. Цена годового пакета – 5,45 тыс. руб. Покупатель подписки получит код активации для приложения Smartmed, который открывает доступ к приобретенным услугам.