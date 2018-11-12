«Лаборатория Касперского»: число банковских зловредов выросло почти в полтора раза

Согласно внутренней статистике «Лаборатории Касперского», пользователи во всём мире стали чаще сталкиваться с вредоносным ПО, предназначенным для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам. По итогам третьего квартала количество попыток запуска подобных зловредов на цифровых устройствах увеличилось на 41,5% по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом.

О том, что финансовые киберугрозы набирают силу, говорит и тот факт, что на протяжении всего 2018 года растёт число мобильных банковских троянцев. На текущий момент их доля среди всех мобильных угроз составляет почти 4,5%, при этом в начале года этот показатель был в три раза меньше. Наибольшее же число пользователей, столкнувшихся с банковскими троянцами на Android-устройствах, в третьем квартале было зафиксировано в России – эксперты связывают это с массированными атаками Asacub, пик которых пришёлся на конец лета и начало осени и преимущественно затронул русскоязычных пользователей.

С другой стороны, получить деньги своих жертв злоумышленники по-прежнему пытаются с помощью программ-шифровальщиков. И хотя, по подсчётам «Лаборатории Касперского», количество обнаруженных в третьем квартале модификаций шифровальщиков оказалось заметно ниже, чем в предыдущие три месяца, общее число атакованных ими пользователей в итоге выросло на 39%. Примечательно, что более чем на четверти устройств (29%) был обнаружен печально известный WannaCry, что говорит о том, что существенная доля пользователей так и не установила закрывающее уязвимость обновление, выпущенное полтора года назад.

«Подавляющим большинством киберпреступников движет элементарная жажда наживы. Поэтому мы и видим среди их инструментов множество различных зловредов, которые так или иначе нацелены на прямое получение денег у атакованных пользователей. При этом злоумышленники всегда подстраиваются под привычки и поведение своих потенциальных жертв – об этом, в частности, говорит непрекращающийся рост количества мобильных банковских троянцев. По мере того, как пользователи всё активнее переходят на смартфоны, за ними следуют и киберпреступники. Так что скорее всего в ближайшее время эта настораживающая динамика роста финансовых угроз для мобильных платформ будет только набирать обороты», – отметил Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

В среднем же, по оценке «Лаборатории Касперского», в третьем квартале приблизительно каждый пятый компьютер в мире подвергся как минимум одной веб-атаке. Чуть большую долю компьютеров (23%) затронули локальные угрозы, распространяемые не через интернет, а с помощью съёмных устройств, например, USB-флешек.

Подробнее о развитии киберугроз в третьем квартале 2018 года читайте в отчёте «Лаборатории Касперского»: https://securelist.ru/it-threat-evolution-q3-2018-statistics/92612/.