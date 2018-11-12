Directum зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения

Directum, представляющая с 2015 г. облачный вариант поставки ECM-системы, провела анализ востребованности облачных услуг за период с 2016 г. по первую половину 2018 г. За несколько лет объемы поставок именно облачного решения увеличились, но что интересно – без потери объема локальных мест. В 2017 г. под влиянием трендов рынка и благоприятных экономических условий спрос на облако вырос в два раза в сравнении с показателями 2016 г.

В общем соотношении объемов поставок локальных и облачных также есть рост: в 2016 г. на долю заказчиков SaaS-решения приходилось приблизительно 14%, в 2017 г. – 21%, на начало 2018 г. – 24%.

Дмитрий Петров, руководитель проекта продвижения облачных решений компании Directum, сказал: «Когда мы выходили на рынок СЭД с облачным вариантом поставки, было четкое понимание – заказчики не готовы, они только присматриваются к облачным решениям. Но уже тогда мы предлагали широкую функциональность при небольшой стоимости владения. В первую очередь модель обслуживания SaaS заинтересовала малый и средний бизнес. Сегодня же мы видим явный спрос на облачную СЭД со стороны крупного бизнеса, особенно среди компаний с зарубежными "корнями". Холдинговым структурам интересна сама архитектура системы, которая разрабатывалась для облака. На ее основе управляющие компании могут создавать частные облака для дочерних обществ. Несмотря на то, что рынок СЭД не массовый, даже здесь SaaS-решения серьезно и активно развиваются. Повышается степень доверия к технологии, потенциальные пользователи более осведомлены – накоплены знания, реализованы проекты, получены отзывы – все это снимает условный барьер и дает возможность идти вперед».

Хотя на долю российского рынка облачных решений приходится пока не более 4,5% от мирового оборота, эта статистика подтверждает общемировой тренд рынка к росту и даже показывает лучшие результаты.

Согласно отчету IDC Russia Cloud Service Market, по итогам 2017 г. объем российского рынка облачных услуг, включая публичные и частные облака, составил $663,74 млн. То есть рост российского рынка составил почти 49%, тогда как мировой рынок вырос на 21%. Аналитики IDC ожидают, что развитие продолжится, и в 2018 г. прирост составит не менее 20% в долларах США.

В 2017 г. прирост рынка на 49% обусловлен высоким интересом к технологиям обработки больших данных и искусственному интеллекту со стороны крупных компаний. Кроме того, государство начало активно продвигать идеи цифровой экономики, широко обсуждаемой стала тема цифровой трансформации предприятий – все это в совокупности способствует расширению сферы применения облачных решений.