Дайджест InfoWatch: как данные утекают по вине руководителей

Аналитический центр компании InfoWatch составил дайджест утечек, произошедших в результате действий руководителей.

Недавно в США некоммерческий фонд Green Beret Foundation, созданный для защиты интересов военнослужащих спецназа и членов их семей, подал в суд на бывших членов руководящего состава. В фонде утверждают, что исполнительный директор Дженнифер Пакетт (Jennifer Paquette) и глава финансовой службы Мелисса Пучино (Melissa Pucino) заблокировали другим сотрудникам доступ к информационным сервисам, в том числе сведениям о 40 тыс. контактов фонда. Кроме того, руководители перед своим уходом скопировали ряд конфиденциальных данных. Этим действиям предшествовало увольнение обоих топ-менеджеров: правление было недовольно тем, что они начали тратить больше средств на управленческие нужды в ущерб уставной деятельности.

Бывшего высокопоставленного сотрудника корейской сети беспошлинной торговли Lotte Duty Free обвинили в передаче секретной информации конкурентам из компании DFS. В судебных документах отмечается, что человек по фамилии Ли (Lee) уволился из Lotte вскоре после неудачных притязаний на более высокую должность. Вскоре после этого Ли отправился в Гонконг, где передал представителям DFS конфиденциальную информацию, касающуюся развития бизнеса в других странах. В частности, речь идет о концессионном контракте Lotte Duty Free с аэропортом Гуама на сумму порядка $150 млн.

Весьма чувствительными для репутации компании оказываются случаи, когда руководитель использует персональные данные клиентов с целью наживы. Например, в американском штате Пенсильвания был разоблачен директор окружного агентства по чрезвычайным ситуациям. Используя персональные данные уволившегося сотрудника, руководитель открыл в банке кредитную карту и использовал ее для совершения покупок.

Отдельную категорию нарушителей среди топ-менеджеров составляют высокопоставленные политики. Их действия в отношении конфиденциальной информации могут нанести серьезный ущерб системе национальной безопасности. В Алжире к пятилетнему тюремному заключению приговорен бывший депутат Ахмед Белкасми. Экс-парламентарий признан виновным в передаче информации иностранному государству. В частности, Белкасми скомпрометировал закрытые отчеты по вопросами безопасности, экономики и политического устройства. Также он делился секретными сведениями о здоровье президента республики, его перемещениях и текущей деятельности. Белкасми сдала его собственная жена.