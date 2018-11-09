Специалисты Check Point обнаружили уязвимость в платформе для управления дронами DJI

Исследователи Check Point, одного из ведущих поставщиков решений для обеспечения кибербезопасности, и представители DJI, производителя гражданских беспилотных летательных аппаратов, поделились информацией о найденной уязвимости, которую потенциально могли использовать для воздействия на инфраструктуру DJI.

В своем отчете команда Check Point Research описала процесс, в котором злоумышленник мог потенциально получить доступ к учетной записи пользователя через уязвимость, обнаруженную в процессе идентификации пользователя на онлайн-форуме DJI Forum, поддерживаемом компанией. Исследователи Check Point продемонстрировали, как злоумышленники могут получить полный доступ к учетной записи пользователя с помощью платформ DJI и украсть такие данные, как: журналы полетов, фотографии и видео с дронов, если пользователь DJI синхронизировал их с облачными серверами DJI; снимки с камеры и запись траектории полета в режиме реального времени, если использовалось программное обеспечение для управления полетом FlightHub DJI; информация, связанная с учетной записью пользователя DJI (например, данные профиля, сведения о кредитной карте и т.д.).

Уязвимость была доступна через онлайн-форум для пользователей DJI Forum. Исследование показало, что серверный интерфейс DJI идентифицирует каждого пользователя с тем же идентификационным маркером на всех платформах. Тогда было довольно просто выполнить XSS-атаку, которая перехватывает идентификационный токен и использует его для входа в систему как клиент. В отличие от большинства случаев похищения аккаунтов, когда злоумышленники полагаются на методы социальной инженерии, в этом случае достаточно было собрать идентификационный токен пользователя с помощью обычной ссылки, размещенной на форуме DJI, чтобы взломать аккаунт жертвы на всех платформах. Когда пользователь переходил по вредоносной ссылке, его учетные данные могли быть похищены для доступа к другим ресурсам: веб-платформе DJI (учетная запись, магазин, форум); данным облачного сервера, которые синхронизируются с приложениями DJI Go или DJI GO 4; системе управления дронами DJI FlightHub.

Check Point уведомила DJI об этой уязвимости, после чего компания исправила уязвимость. DJI классифицировала эту уязвимость как высокий риск, однако уведомила, что нет причин подозревать, что эта уязвимость когда-либо эксплуатировалась кем-либо, кроме исследователей Check Point.

«Мы приветствуем экспертизу специалистов Check Point, которую они продемонстрировали в раскрытии потенциально критической уязвимости, — сказал Марио Ребелло, вице-президент DJI. — Когда мы создавали программу Bug Bounty, мы ориентировались, в первую очередь, на такие ситуации. Все технологические компании понимают, что усиление кибербезопасности — это непрерывный процесс, который никогда не заканчивается. Защита целостности информации наших пользователей — приоритет для DJI, и мы стремимся к продолжению сотрудничества с ответственными исследователями информационной безопасности, такими как Check Point».

«Учитывая популярность беспилотников DJI, важно, чтобы потенциально критические уязвимости, подобные этой, решались быстро и эффективно, и мы рады, что команда DJI делает все для этого, — отметил Одед Вануну, глава подразделения Check Point Software Technologies по исследованиям и поиску уязвимостей. — После такого открытия компании должны осознать, что конфиденциальная информация может использоваться между всеми платформами и, если случится утечка с одной из них, это может привести к компрометации глобальной инфраструктуры».