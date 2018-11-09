«Первый БИТ» помог «Фирме северной» вчетверо сократить бюджет на внедрение «1С:ERP»

«Первый БИТ» внедрил программу «1С:ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP») в производственной компании «Фирма северная». Благодаря этому на предприятии были автоматизированы процессы формирования отчета по доходам и расходам, а также расчет себестоимости продукции.

Ранее сотрудники «Фирмы северной» работали в Excel, Word, Project и системах, разработанные самой компанией. Из-за множества программ они не могли в оперативном порядке сводить эти данные в одну систему, чтобы управлять основными бизнес-процессами компании.

Кроме того, сотрудникам «Фирмы северная» приходилось вручную вносить данные в ЕГАИС. Бухгалтерский и кадровый учет были отданы компанией на аутсорсинг.

Для развития бизнеса предприятию требовалась единая система, с помощью которой возможно было выгружать отчет по доходам и расходам, рассчитывать себестоимость продукции и принимать решения на основании актуальных данных.

За помощью руководство «Фирмы Северной» обратилось в компанию «Первый БИТ». Специалисты «Первого БИТа» провели предпроектное обследование в «Фирме северной» и решили, что внедрение «1С:ERP» – самый оптимальный вариант для предприятия.

Стоит отметить, что затраты «Фирмы северной» на внедрение «1С:ERP» были сокращены в четыре раза. Этого удалось достичь благодаря следующим факторам: в «Фирме северной» была создана инициативная группа, в которую вошли сотрудники компании. Они внедряли систему и параллельно обучались работе в ней под руководством специалистов «Первого БИТа»; компания автоматизировалась с нуля, поэтому не пришлось кардинально менять бизнес-процессы; в компании «Фирма северная» была внедрена система «1С:ERP» в типовой функциональности с минимальными доработками, чтобы она полностью соответствовала потребностям предприятия.

«Благодаря этим доработкам "1С:ERP" сотрудники "Фирмы северной" могут выгружать справки в ЕГАИС, использовать в прайс-листе изображение товара, формировать отчет о начисленной и выплаченной заработной плате и многое другое, – сказал руководитель проектов компании "Первый БИТ" Леонид Просветов. – Проект реализован за пять месяцев. По его итогам были автоматизированы рабочие места в отделах продаж и закупок, на складах, у руководителя по производству, директора по бизнес-процессам, а также в администрации компании».

«Главным результатом проекта стала возможность в онлайн-режиме отслеживать финансовые результаты компании, ежедневно получать отчет о доходах, что было невозможно до старта проекта. Без увеличения штата мы добились большей прозрачности и управляемости бизнеса и снизили риски при принятии решений, – отметила директор по бизнес-процессам "Фирмы северной" Елена Габайдулина. – Мы благодарим специалистов компании "Первый БИТ" за профессионализм при выполнении проекта, гибкость и внимание к нашим потребностям и оперативную работу».