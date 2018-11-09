Lenovo объявила о двузначном росте выручки третий квартал подряд

Lenovo Group обнародовала результаты II финансового квартала, завершившегося 30 сентября 2018 г. Уже третий квартал подряд Lenovo добивается устойчивого двузначного роста прибыли по отношению к прошлому году. Общие продажи группы достигли $13,4 млрд, что на 14% больше второго квартала 2017 финансового года (18% с учетом колебаний курсов валют). Этот результат стал рекордным квартальным показателем за последние четыре года. Компания также второй квартал подряд демонстрирует устойчивый рост прибыли до уплаты налогов, которая составила $213 млн, на $178 млн или в шесть раз больше, чем годом ранее. При этом рост финансовых показателей продемонстрировали все направления бизнеса.

Во II финансовом квартале прибыль Lenovo, приходящаяся на держателей акций, выросла на $91 млн, до $168 млн, и на $29 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Базовая прибыль на акцию во втором финансовом квартале составила 1,41 американского цента или 11,06 гонконгского цента. Совет директоров Lenovo объявил о промежуточных дивидендах в размере 6,0 гонконгских центов.

Во II квартале 2018/19 финансового года Lenovo продолжила реализацию очередной фазы интеллектуальной трансформации и добилась роста показателей благодаря как финансовой дисциплине, так и повышению качества оперативного управления, а также за счет расширения списка технологических инноваций во всех ключевых направлениях бизнеса. Решительные шаги по реструктуризации бизнеса и создание новых моделей, начатые в предыдущих кварталах, уже дают заметные результаты.

Ключевые бизнес-подразделения Lenovo, добившиеся значительного роста и укрепления рыночных позиций во втором квартале:

Подразделение Intelligent Devices Group получило толчок за счет синергии общих платформ и ресурсов, добившись роста продаж на 10% по отношению к прошлому году. Продажи составили $11,84 млрд.

Во втором квартале подразделение ПК и Умных устройств (PCSD), входящее в IDG, достигло продаж в размере $10,2 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее. Впервые в истории доходы этого подразделения преодолели значение в $10 млрд. Lenovo стала лидером по продажам ПК с долей рынка 23,7%. При этом компания лидирует и по прибыльности, которая составила 5%. Прошедший квартал принес устойчивый двузначный рост быстрорастущих сегментов, среди которых игровые компьютеры Legion, рабочие станции Thinkstation и тонкие и легкие мобильные устройства Yoga, Thinkpad и Ideapad. Он закладывает фундамент для дальнейшего роста объемов продаж, выручки и прибыльности бизнеса. Это направление бизнеса продолжает демонстрировать свое видение интеллектуальной трансформации благодаря представленным недавно интеллектуальным решениям для рынка интернета вещей (Lenovo Smart Home Essentials), которые последовали за голосовым помощником Lenovo Smart Display, представленным ранее в этом году.

Подразделение Mobile Business Group (MBG), входящее в IDG, во II квартале также улучшило финансовые показатели, во многом за счет следования стратегии оборачиваемости. Подразделение сфокусировало усилия на снижении затрат, упрощении продуктового портфолио и концентрации на ключевых прибыльных рынках. Во II квартале был достигнут важный рубеж — глобальная безубыточность бренда Motorola, за счет снижения операционных издержек на $175 млн по сравнению со II кварталом прошлого года. Особо следует отметить резкий рост отгрузок в Северной Америке — на 53,4% по сравнению со II кварталом 2017 г., при одновременном повышении прибыльности. Активный рост продаж наблюдается также в Латинской Америке, где Lenovo занимает второе место на рынке. Бизнес в Китае значительно улучшил показатели выручки, объемов продаж и прибыли (84,6%, 279,4% и 25,2% соответственно.)

Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) сообщило о пятом подряд квартале роста прибыли (прибыль до уплаты налогов выросла на 9,5% по сравнению со II кварталом прошлого года). Выручка увеличилась за год на 58% и достигла $1,5 млрд. Ключевые глобальные стратегические партнерства с лидерами рынка, среди которых компания Netapp значительно расширили охват сегмента рынка хранения и управления данными. Продажи Hyperscale продемонстрировали трехзначный рост третий квартал подряд; продажи SDI дали значительный прирост выручки — на 150%. Это уже седьмой последовательный квартал более чем 100% роста. Динамика подразделения в течение квартала была подчеркнута трехкратным ростом доходов в Северной Америке и двузначным ростом в регионах EMEA, Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, повысилась и рентабельность во всех регионах.