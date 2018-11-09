«Лаборатория Касперского»: цифровая личность может стоить менее $50 в Dark Web

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели исследование рынков Dark Web, в ходе которого выяснили, что киберпреступники могут продавать цифровую жизнь пользователя менее чем за $50. Имеются в виду данные аккаунтов в социальных сетях, банковские реквизиты, удаленный доступ к серверам или рабочим столам и даже информация с популярных сервисов Uber, Netflix и Spotify, игровых ресурсов, приложений для знакомств и порносайтов. Цена за одну взломанную учетную запись в среднем составляет $1. Также злоумышленники предлагают скидки при оптовой покупке.

Несмотря на то что цифровая личность стоит недорого, сегодня она является существенным активом для киберпреступников в других отношениях – заключают специалисты «Лаборатории Касперского». Жертва может понести финансовый и репутационный ущерб, ведь злоумышленники гипотетически способны взять деньги в долг или совершить преступление от имени другого человека.

Наиболее распространенные способы, с помощью которых киберпреступники крадут цифровую личность, – это в первую очередь фишинговые кампании и использование уязвимостей в ПО и приложениях. После успешного проведения подобной атаки злоумышленники получают дампы паролей, которые в совокупности содержат адреса электронной почты и пароли для входа в определенный сервис.

Стоит отметить, что некоторые мошенники, продающие данные пользователей в Dark Web, даже предоставляют покупателям пожизненную гарантию: если один аккаунт перестанет работать, то вместо него будет предоставлен другой совершенно бесплатно.

«Ясно, что кража данных – это серьезная угроза для всех пользователей, ее последствия проявляются как на индивидуальном, так и на общественном уровне. К счастью, существуют меры, которые каждый может предпринять, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем. Необходимо использовать надежные пароли, защитное ПО и осознавать весь объем персональной информации, которую мы выкладываем в социальных сетях в открытом доступе и бесплатно передаем различным организациям», – отметил Сергей Ложкин, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».