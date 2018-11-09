Jungheinrich подвел промежуточные итоги строительства склада-автомата ИКЕА в Есипово

Немецкий концерн Jungheinrich объявил о завершении работ по возведению автоматизированного дистрибьюторского центра ИКЕА в Есипово – одного из крупнейших складов в Европе с ожидаемой емкостью хранения 210 тыс. паллетомест.

Концерн Jungheinrich – один из лидеров в области комплексных логистических решений – выступил логистическим интегратором проекта по расширению дистрибьюторского центра (ДЦ) ИКЕА в Есипово, Московской обл., начатого в 2016 г. На сегодняшний день общестроительные и инженерные работы на автоматизированном участке третьей очереди ДЦ полностью завершены, осуществляются пуско-наладочные работы. Ввод склада-автомата в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 г.

Общая логистическая высота хранения на складе составляет 45 метров. Глубина рядов стеллажей – 200 метров. Ширина хранения достигает 130 метров. Таким образом, общая площадь хранения склада-автомата примерно равна площади четырех футбольных полей.

Высокоинтенсивная обработка товаров осуществляется с использованием автоматических кранов-штабелеров с двойной глубиной хранения. В результате, операции загрузки и извлечения товаров с мест хранения, по оценкам ИКЕА, будут занимать не более двух минут. Склад предназначен для хранения до 20-ти различных типов товароносителей. При этом достигнута максимальная производительность на операциях «вход-выход» товаров в час.

Согласно проекту Jungheinrich, конструкционной основой здания автоматизированного склада является стеллажное оборудование, рассчитанное не только на хранение товаров, но и на ветровые и снеговые нагрузки на здание. Подобный подход к проектированию и строительству предусматривал высокую степень интеграции работ концерна Jungheinrich и генерального подрядчика проекта в области общестроительных работ – федеральной девелоперской компании «А плюс девелопмент».

Помимо строительства автоматизированного склада реализация проекта расширения ДЦ в Есипово предусматривала создание традиционных зон хранения со стандартными технологиями для комплектования товаров. Для обеспечения логистической коммуникаций складской зоны с производственными объектами ИКЕА, которые также расположены в Есипово, организованы подземные туннели. Общестроительные и инженерные работы в традиционной части склада и периферийных зданиях, по данным «А плюс девелопмент», завершены на 90%. Ведется дорожное строительство и общие работы по благоустройству территории.