Acer показала рекордную за последние 8 лет квартальную операционную прибыль

Acer опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2018 года: консолидированная выручка выросла на 7,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 65,33 млрд тайваньских долларов, валовая прибыль составила 6,89 млрд тайваньских долларов или 10,6% от выручки.

Операционная прибыль в размере 1,17 млрд тайваньских долларов или 1,8% от выручки стала самой высокой в третьем квартале года за последние восемь лет, а прибыль до налогообложения составила 1,19 млрд тайваньских долларов. Чистый доход — 912 млн тайваньских долларов, прибыль на акцию (EPS) достигла 0,3 тайваньского доллара.

В третьем квартале Acer добилась роста выручки год к году во всех регионах, включая Американский, EMEA и Азиатско-Тихоокеанский. При этом за период с января по сентябрь особенно выросли продажи в России, США и Юго-Восточной Азии.

Также за период с начала года по конец третьего квартала Acer показала устойчивый рост финансовых показателей, включая чистый доход в сумме 2,5 млрд тайваньских долларов, что на 42,5% выше результатов прошлого года, и прибыль на акцию в сумме 0,83 тайваньского доллара.