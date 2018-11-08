Tecno Mobile установил партнерские отношения с более чем 150 ритейлерами в регионах России

Tecno Mobile объявил о расширении своего присутствия на российском рынке.

История развития Tecno Mobile в мобильной индустрии насчитывает более 10 лет, и за это время компания смогла завоевать несколько десятков рынков по всему миру. Основное преимущество – предоставление пользователям доступа к новейшим технологиям по привлекательным ценам. Компания объявила о выходе на рынок в начале сентября 2018 г. и в короткие сроки наладила дистрибуцию во всех регионах страны.

Продукты Tecno доступны в федеральных розничных магазинах DNS и «Связной». Кроме того, компания установила партнерские отношения с более чем 150 региональными ритейлерами, что обеспечивает доступность продукции Tecno в нескольких тысячах магазинов по всей России. Для онлайн-покупки смартфоны Tecno доступны в beeline.ru, pleer.ru, ozon.ru, wildberries и других интернет-магазинах.

Анатолий Соколов, старший менеджер по управлению ассортиментом мобильного департамента ДНС, сказал: «На сегодняшний день мы видим сильнейшую конкуренцию на рынке мобильных устройств. Решение ввести бренд Tecno в ассортимент позволит компании ДНС усилить линейку устройств средне-ценового диапазона, в особенности в сегменте молодежных, камеро-ориентированных устройств. Считаем, что бренд Tecno, благодаря оптимальному соотношению цены и качества, займет свою нишу, как в нашем ассортименте, так и на рынке России».

Наиболее популярные у покупателей модели смартфонов Tecno на сегодняшний день – Pourvoir 2, смартфон с мощным аккумулятором в 5000 мА·ч в тонком корпусе, способный проработать до 4 суток без подзарядки, а также модель CAMON X, относящаяся к линейке CAMON с фронтальной камерой 20 МП для четких селфи и с двойной фронтальной вспышкой. Модель Spark CM – селфифон с комбинированной вспышкой, позволяющей делать селфи-снимки в полной темноте. Spark CM – универсальное устройство для молодых и активных пользователей, разработанное специально для общения и развлечений. Большой дисплей 5,7 дюймов формата HD+ с соотношением сторон экрана 18:9 делает удобным поиск информации в интернете, а камера 13 МП с Quad-LED вспышкой поможет в создании качественных изображений.

Для обеспечения качества все устройства Tecno проходят сертификацию Blue Shield Quality System, а также официально получают расширенную гарантию 12+1 месяцев. Tecno также предоставляет быстрое послепродажное обслуживание по всей России через партнерские отношения с сетью «Про-сервис» и сервисными центрами, получившими лицензию Интеррадиоприбор (ИРП). В настоящее время насчитывается 50 сервисных центров в 45 городах России.