«Росэлектроника» повысит качество разработки российской электронной компонентной базы

Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») подписало соглашение о взаимодействии с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р. Е. Алексеева. Согласно документу, стороны совместно займутся разработкой, верификацией и валидацией моделей электронной компонентной базы (ЭКБ), применяемых в системах автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры (САПР РЭА).

Сформированная в университете научно-техническая база и практический опыт предприятия позволят на 25% повысить качество разработки отечественной радиоэлектронной аппаратуры и на 15% уменьшить стоимость разработки конструкторской документации. Благодаря использованию системы автоматизированного проектирования время разработки конструкторской документации РЭА сократится на 50%.