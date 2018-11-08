МТС увеличит штат команды больших данных в два раза

МТС объявила о расширении штата ИТ-специалистов в департаменте Big Data со 140 до 260 сотрудников и проводит отбор специалистов на следующие вакансии: Data Scientist, Product Owner, разработчик ETL, архитектор DWH, разработчик Python, Java-разработчик, DevOps engineer, Data engineer, Front-end-разработчик, системный аналитик, эксперт по управлению данными. Новые сотрудники будут разрабатывать и продвигать новые digital-продукты МТС, которые основаны на анализе «больших данных». Его результаты уже применяются практически во всех функциональных направлениях работы компании — маркетинг, обслуживание, планирование сети, продажи, HR, розница и коммерческие продукты для корпоративных клиентов.

«За три года нам удалось трансформировать классическое аналитическое хранилище телеком-оператора в data lake ИТ-компании. Сейчас перед нами стоит много новых вызовов и интересных задач: мы рассчитываем, что в перспективе вся экосистема продуктов МТС будет базироваться на «больших данных», поэтому их обработка и монетизация – одно из основных направлений в стратегии МТС», — отметил глава департамента Big Data МТС Леонид Ткаченко.

С помощью аналитики Big Data компания планирует строительство базовых станций, определяет места и форматы новых розничных салонов, управляет ассортиментом розничных точек, выбирает оптимальные режимы работы офисов продаж и формирует индивидуальные предложения по продуктам, гаджетам и аксессуарам. Во внешних проектах Big Data МТС востребована в финансовом скоринге, транспортном планировании, логистике, таргетинге наружной и диджитал рекламы, электронной коммерции, ритейле, градостроительных проектах.