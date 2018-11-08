JUNG представил первое префаб-решение для электрики

JUNG представила первое в Европе предварительно собранное решение для быстрого монтажа электроустановочных изделий в стену или мебель - Plug & Go.

Plug & Go — это готовое решение для простой, быстрой и аккуратной установки электрики (розеток любых типов, выключателей), которое подходит для монтажа электрики на крупных объектах – гостиницах, офисах, любых коммерческих помещениях. Plug & Go позволяет быстро заказать готовую модель электроустановки в рекордно короткие сроки, при необходимости можно внести изменения в конфигурацию.

Первая модульная префаб-система JUNG Plug & Go позволяет архитекторам и владельцам помещений спланировать и получить в короткие сроки готовое решение по электрике, значительно сократив финансовые и трудовые затраты на монтаж. Сконфигурированный заказчиком набор электрики, надежные устройства и сертифицированные штекеры сокращают время установки на 70% и снижает частоту ошибок при монтаже, что позволяет сократить издержки почти на 30%.

Все сконфигурированные по заказу пользователей устройства JUNG испытывает и проверяет с учетом специфики заказчика в лаборатории. Тестирование подтверждается специальным ярлыком с надписью «Проверено и одобрено JUNG».

Чтобы получить префаб-решение Plug&Go достаточно заполнить бланк заказа, обратившись в компанию. Срок поставки составляет 6 недель. Заказчику останется только распаковать коробку с устройством с сразу начать монтаж.