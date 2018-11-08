Eset обнаружила целевую атаку на криптобиржу Gate.io

Вирусная лаборатория Eset выявила целевую атаку на популярную криптовалютную биржу Gate.io. Для кражи средств пользователей финансового сервиса злоумышленники скомпрометировали StatCounter – платформу для анализа веб-трафика.

StatCounter используется для сбора статистики посещений сайтов. По собственным данным, у платформы больше двух миллионов сайтов-участников, StatCounter собирает статистику более чем о 10 млрд просмотров веб-страниц в месяц. Alexa-рейтинг ресурса превышает 5 000 (сопоставимый рейтинг имеет официальный сайт Debian Linux – debian.org).

Для анализа трафика с помощью StatCounter веб-мастера встраивают в сайты специальный скрипт. Добавив в этот скрипт собственный фрагмент, злоумышленники получили возможность внедрить вредоносный код во все сайты, работающие со StatCounter, в том числе несколько правительственных площадок. Тем не менее, как выяснили в Eset, единственной целью атакующих была криптовалютная биржа Gate.io.

Gate.io достаточно популярна: ее рейтинг Alexa – 26 251, рейтинг в Китае – 8 308. По данным coinmarketcap.com, через биржу ежедневно проходит несколько миллионов долларов, в том числе, 1,6 млн долларов в биткоинах.

Вредоносный скрипт позволяет перехватывать переводы биткоинов в веб-интерфейсе Gate.io. Когда жертва пытается вывести средства из аккаунта, скрипт автоматически подменяет адрес кошелька, введенного пользователем. Биткоины уходят на кошелек атакующих; замена производится после нажатия кнопки «Отправить», быстро и без визуального отображения.

Для каждой жертвы генерируется новый биткоин-адрес, поэтому оценить доход злоумышленников не представляется возможным.

Инцидент демонстрирует уязвимость веб-площадок для таргетированных атак с использованием сторонних ресурсов и возможности кибератак на цепи поставок (supply-chain attacks) в целом.