Билетная ИТ-система ЦППК признана лучшей по версии CNews

«Центральная ППК» и «Программный Продукт» получили премию CNews Awards 2018 за проект модернизации транзакционной системы обработки пригородных проездных документов (ТСОППД).

В рамках проекта разработано программное обеспечение, которое объединяет все существующие и развивающиеся бизнес-процессы компании, работает на около 20 моделях устройств и поддерживает самый широкий в России спектр билетных носителей: «Тройка», «Стрелка», социальные карты Москвы и Московской области, электронные транспортные требования РЖД, кобрендинговые и банковские карты. Оно позволяет организовать бесперебойную работу всей билетной инфраструктуры ЦППК в 11 регионах России. Это более 2000 турникетов, более 6000 единиц контрольно-кассовой техники, 1440 остановочных пунктов. Ежедневно билетной инфраструктурой компании пользуются более 1,8 млн пассажиров.

Программное обеспечение состоит из 12 подсистем в ЦОД, 9 компонентов на конечном оборудовании более 1 млн строк программного кода в совокупности, 4 операционных систем, 3 СУБД, 3 языков программирования.

«Созданная в результате модернизации билетная платформа построена на современных технологиях, в том числе по защите данных. Открытая архитектура позволяет развивать систему и оперативно создавать новые пассажирские сервисы. Исходные коды и исключительные права на программное обеспечение платформы принадлежат ЦППК» — сказал начальник управления ИТ «Центральная ППК» Игорь Евдокимов.

«За время выполнения проекта система прошла значительную трансформацию от модели «заказчик – исполнитель» к партнерской модели, в которой у заказчика сформирован центр экспертизы для самостоятельной поддержки и модернизации системы, а исполнители крупных доработок могут привлекаться на конкурсной основе», — отметил директор департамента билетных решений компании «Программный Продукт» Дмитрий Чурсин.

При разработке новых программных решений были учтены все требования 152 ФЗ РФ «О персональных данных» и 290 ФЗ РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Модернизация билетной системы позволяет ЦППК предоставлять новые сервисы для пассажиров и обеспечивать высокий уровень защиты данных.