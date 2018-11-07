Vertiv представила новую продукцию для развертывания ИТ-инфраструктуры на периферии

Vertiv представила новую продукцию, способную решать особые задачи, связанные с сетевой периферией, включая потребность в быстром развертывании, удаленный контроль и управление, а также сквозной режим обслуживания. Стойки Vertiv VR и rPDU Vertiv Geist, предназначенные для удовлетворения потребностей в развертывании сетевой периферии, теперь доступны торговым партнерам и клиентам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (ЕБВА).

Запуск данной продукции дополнительно расширяет ассортимент периферийных решений Vertiv. Широкий выбор продуктов и услуг имеет решающее значение на периферии, где ИТ-потребности могут отличаться от объекта к объекту и постоянно развиваться. Единый партнер-поставщик комплексных инфраструктурных решений и поддержки представляет высокую ценность для организаций, которым необходимо развертывание периферии, но которые не обладают при этом необходимыми ресурсами или знаниями для реализации данной бизнес-модели.

«Мы видим, что периферия неуклонно развивается и формируется по четырем основным моделям с различными технологическими требованиями, – сказал Джордано Альбертацци (Giordano Albertazzi), директор Vertiv в ЕБВА. – Наш новый ассортимент обеспечивает наших торговых партнеров и клиентов широким выбором универсальных и быстро развертываемых решений в соответствии с конкретными целями и помогает им контролировать периферийные устройства».

Стойка Vertiv VR — решение, которое обеспечивает быстрое развертывание. В наличии имеется восемь стандартных размеров, конструкция рамы которых обеспечивает около 6,5 см дополнительной полезной глубины по сравнению со стойками схожих размеров для удобства монтажа и обслуживания ответственного оборудования. Стойка комплектуется разнообразными безинструментными аксессуарами для ускорения развертывания и удобства обслуживания стойки.

Новые rPDU Vertiv Geist могут быть установлены в базовые, контролируемые и коммутируемые модели, и имеются в наличии для быстрой доставки. Контролируемые и коммутируемые модели позволяют осуществлять контроль входной мощности с точностью до плюс-минус одного процента помимо стандартных показаний: силы тока, напряжения, мощности, кВтч и коэффициента мощности. Коммутируемые модели имеют множество замечательных функций, таких как возможность управления входной мощностью на каждой розетке, расширение функций контроля каждой розетки и запатентованные U-образные держатели, фиксирующие любой шнур для исключения случайного отключения. Обе модели имеют заменяемый в горячем режиме модуль связи, что обеспечивает быструю замену в полевых условиях. На все модели распространяется лучшая в отрасли 5-летняя гарантия при регистрации в течение 120 дней после приобретения. Также предлагается пакет поддержки в течение жизненного цикла Vertiv Distribution Assurance Package, который включает запуск, монтаж, ремонт или замену, ликвидацию аварийных ситуаций и другие возможности.