Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ

Oracle анонсировала обновления с применением искусственного интеллекта для Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud и Enterprise Performance Management (EPM) Cloud, которые укрепляют лидерство корпорации на рынке облачных ERP-систем. Инновации, основанные на машинном обучении, обеспечивают финансового директора и сотрудников его департамента оперативной аналитикой, благодаря которой они смогут внедрять новые бизнес-модели, использовать новые рыночные возможности и повышать прибыльность организации.

Более 5500 организаций в 85 странах и 23 отраслях выбрали Oracle ERP Cloud, чтобы получать преимущества полной, инновационной и безопасной финансовой платформы в своей организации. Сегодня более 3000 клиентов активно работают в Oracle ERP Cloud, и только за последний год такие клиенты, как Bank of America, L.A. Lakers, Office Depot, Caesars Entertainment, Cleveland Clinic, Western Digital и Mount Sinai Health System, отказались от использования ERP-систем других вендоров в пользу Oracle ERP Cloud.

«Oracle обладает уникальными возможностями, которые позволяют клиентам объединять данные и процессы в масштабах всей организации для достижения лучших бизнес-показателей, - сказал Ронди Нг, старший вице-президент по разработке бизнес-приложений Oracle. - Наша нацеленность на то, чтобы инновации приносили немедленные бизнес-результаты, дает клиентам значительное конкурентное преимущество».

Oracle ERP Cloud помогает организациям любого размера быстро и легко воспользоваться преимуществами инновационных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ), цифровых помощников, обработки естественного языка, блокчейна и интернета вещей для повышения производительности, снижения затрат и улучшения контроля.

Среди анносированных инновациий в Oracle ERP Cloud.

«Умная» автоматизация процессов: бесшовная интеграция «умной» обработки, основанной на правилах, в рамках облачных приложений Oracle Cloud Applications позволяет автоматизировать выполнение трудозатратных задач и перенаправить таланты сотрудников на более стратегическую и полезную работу.

Помощник по составлению отчетов о расходах: новый чат-бот помогает улучшить контроль и проверку соблюдения политик за счет повышения аккуратности и скорости составления отчетов, а также значительного упрощения работы конечных пользователей.

«Умные» платежи: новые возможности ИИ позволяют организациям сокращать затраты и укреплять отношения с ключевыми подрядчиками благодаря моментальному анализу их профиля и рисков. Теперь в обмен на досрочную оплату непогашенной кредиторской задолженности подрядчики могут получать персонализированные предложения.

Рекомендации по подрядчикам: продуманная многофакторная категоризация и ранжирование подрядчиков позволяет оптимизировать весь процесс от закупки до оплаты. Комбинируя такие данные из ERP-систем, как профили поставщиков, заказы на приобретение, счета-фактуры, долги по оплате и другие детали, с информацией из внешних источников, компания получает полную прозрачность экосистемы своих поставщиков.

«Умное» управление эффективностью: встроенные в Oracle Enterprise Performance Management Cloud возможности ИИ могут выявить скрытые закономерности в данных, чтобы своевременно предоставить аналитику, актуальную для выполняемой задачи и ситуации, что поможет повысить качество финансовых и операционных решений и их влияние на бизнес-результаты.

Расширенные возможности управления доступом: функция Advanced Access Controls использует ИИ для непрерывной проверки всех пользователей, ролей и привилегий на предмет соответствия библиотеке действующих правил безопасности. Она включает более 100 лучших практик (настраиваемых правил) относительно гроссбуха, кредиторской и дебиторской задолженности и основных средств, которые предназначены для защиты корпоративной информации от внутренних угроз, мошенничества, ненадлежащего использования и человеческих ошибок.

Oracle ERP Cloud помогает организациям автоматизировать основные бизнес-процессы, интегрировать разрозненные системы и согласовать финансовые бизнес-процессы с технологическими требованиями. Это позволяет клиентам быстро адаптироваться к меняющимся требованиям бизнеса и добиться конкурентных преимуществ за счет повышения производительности, снижения затрат, создания единого источника достоверных данных и сквозного внедрения бизнес-инноваций.