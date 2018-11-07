НИТУ «МИСиС» представил платформу анализа больших данных с мультиязычным поиском

Центр исследования больших данных НИТУ «МИСиС» объявил о запуске платформы анализа больших данных IRELA. Новая платформа не «заточена» под конкретную отрасль и легко может быть встроена в ИТ-ландшафт организаций из любых сфер деятельности за счет многомодульности. IRELA также обладает мультиязычным поиском.

Платформа IRELA разработана экспертами Центра исследования больших данных НИТУ «МИСиС» совместно с инженерами компании Naumen. Проект опирается на передовые научные достижения в области Data Science и основан на аналитических решениях, созданных экспертами Центра по заказу ведущих компаний из нефтегазовой, аэрокосмической, строительной и научно-образовательной отраслей.

За счет технологий обработки больших данных и машинного обучения платформа IRELA автоматизирует работу с большим потоком информации: упрощает поиск по многоязычной базе данных, классифицирует входящие документы, ускоряет принятие стандартных решений, подсказывает приоритеты в работе с обращениями, облегчает анализ отчетов. Представленная разработка позволяет использовать базу знаний компании и быстро отвечать на поступающие запросы.

Платформа отличается широким спектром применения. В отличие от других подобных решений на рынке, заточенных под конкретную область, IRELA предоставляет набор инструментов, которые встраиваются в существующий ИТ-ландшафт организации. Такие конкурентные преимущества достигаются благодаря разделению платформы на относительно независимые функциональные части — модули. Каждый из них — готовое решение, которое можно устанавливать отдельно или в комплекте с другими.

«Мы собрали сильную команду экспертов по Data Science, которые умеют разрабатывать решения в сфере анализа данных и обладают опытом внедрения созданных технологий в рамках проектов с коммерческими и государственными заказчиками, среди которых министерства и корпорации, — сказал Григорий Губарев, руководитель проекта. — Мы постарались сделать по-настоящему конкурентный продукт и спроектировали многомодульную платформу, благодаря которой решения Data Science станут доступнее для внедрения не только в крупных, но и в средних компаниях. Кроме того, IRELA обладает функцией мультиязычного поиска, аналогов которому пока нет на российском рынке».

Модуль мультиязычности находит в коллекции документы на любых языках, исключая необходимость перевода и связанные с ним ошибки. Он сокращает время поиска для пользователей, не владеющих нужными иностранными языками, и увеличивает шанс найти наиболее подходящий по смыслу документ. Модуль актуален для глобальных компаний и многонациональных коллективов, работающих с зарубежными контрагентами. Технология мультиязычного поиска — собственная разработка команды, которая была представлена на международных научных конференциях и описана в авторитетных научных журналах.

Лев Голицын, директор Центра исследования больших данных НИТУ «МИСиС», сказал: «Центр занимается актуальными направлениями анализа информации, машинного обучения и обработки естественного языка, и платформа IRELA — первый важный проект подразделения. Созданная платформа включает наши передовые достижения, полученные за счет симбиоза решенных бизнес-кейсов и научных задач».