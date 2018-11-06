«Серчинформ» объявил о росте производительности своей DLP-системы на 30%

«Серчинформ» рассказал об успехах в работе над улучшением производительности DLP-системы «Контур информационной безопасности». В недавнем обновлении «КИБ Серчинформ» реализована возможность перенести модуль «Индексация рабочих станций» на агента EndpointController. Это позволяет эффективнее контролировать движение конфиденциальной информации на компьютерах сотрудников и существенно увеличивает производительность системы. До недавнего обновления документы с компьютера передавались для индексации на сервер. В новой архитектуре проверка происходит непосредственно на самом компьютере.

«Мы кардинально меняем архитектуру. Это позволит решить целый пласт задач – искать данные в очень больших сетях, например. Раньше нам для этого приходилось выделять большие ресурсы: размещать дополнительные сервера, выделять диски. Помимо ощутимой экономии ресурсов, новая архитектура позволяет увеличить производительность DLP. Только по предварительным данным в 2018 г. она выросла на 30%, в лучших случаях на 40%», – сказал ведущий аналитик компании «Серчинформ» Алексей Парфентьев.

Среди других важных обновлений «КИБ Серчинформ» 2018 г. – блокировка отправки исходящей корпоративной почты по протоколу MAPI, а также HTTP на уровне агента, появление веб-консоли (позволяет быстро проанализировать текущую ситуацию безопасности даже удаленно посредством браузера), сканирование облачных хранилищ, перехват веб-версий WhatsApp, Telegram и сервиса Slack.com.