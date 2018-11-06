РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии»

Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК, начал разработку стандартов терминологии и архитектуры для распределенных энергетических систем.

Технические стандарты разрабатываются по инициативе проекта «Архитектура Интернета энергии», который получил поддержку в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы «Энерджинет».

Документы нормативно-технического регулирования позволят создать основу для развития в России «интернета энергии» – нового типа энергосистем с интеллектуальным децентрализованным управлением объектами распределенной энергетики, который обеспечивает свободный обмен электроэнергией между генераторами, потребителями, просьюмерами и другими субъектами отрасли.

На базе Технического комитета «Кибер-физические системы» при участии Инфраструктурного центра «Энерджинет НТИ», статус которого получил Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», будут разработаны стандарты «Информационные технологии. Умная энергетика. Термины и определения» и «Информационные технологии. Умная энергетика.

Первый стандарт позволит определить и сделать однозначным толкование новых терминов и понятий умной распределенной энергетики, кодифицировать язык ее описания и разработки. Второй стандарт определит архитектурные требования к построению энергетических систем в парадигме интернета энергии. В частности, в нем будут заданы принципы построения электроэнергетических систем такого типа, а также требования к компонентам и модулям, выполнение которых обеспечит возможность масштабирования энергосистем по принципу plug&play.

«Интернет энергии – это peer-to-peer энергетика, построенная на принципах свободного обмена энергией и взаимного оказания услуг всеми пользователями энергетики в целях оптимального использования возможностей энергосистемы и всех входящих в нее субъектов. Архитектура включает в себя весь необходимый набор силовых, информационно-управляющих и финансовых систем для обеспечения такого свободного обмена энергией», – сказал руководитель проекта «Архитектура Интернета энергии», заместитель лидера рабочей группы «Энерджинет НТИ» Дмитрий Холкин.

Актуальность разработки стандартов и массового развития умной энергетики обусловлена потребностью российской экономики в новом источнике повышения эффективности энергетической отрасли. Растущая неэффективность российской электроэнергетики становится фактором ограничения конкурентоспособности отечественной экономики. Решающую роль в поисках ответа на этот вызов в ближайшее время сыграет распределенная энергетика.

«Сегодня в российской электроэнергетике накоплено достаточно компетенций и технологий для качественного рывка в направлении улучшения условий энергоснабжения промышленных и иных потребителей. Базируясь на возможностях Интернета энергии, этот рывок реально осуществить за счет развития распределенной энергетики. Однако, не договорившись о терминах и подходах, сделать это будет практически невозможно», – отметил член совета директоров АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Ксения Дацко.

Оценки на основе модельных расчетов показывают, что реализация новой архитектуры позволит снизить потребность в присоединенной мощности потребителей и оптимизировать структуру генерирующих и сетевых мощностей.

«Разработка и утверждение стандартов позволит сделать практику создания и развития распределенной энергетики массовой, даст игрокам этого растущего рынка основы системного подхода и методологии для множества частных решений и проектов, снизит барьер входа на этот рынок и в результате позволит перейти от пилотных проектов к масштабированию умной энергетики. В результате рост стоимости электроснабжения для конечных потребителей замедлится, надежность электроснабжения и качество электроэнергии вырастут», - отметил председатель Технического комитета «Кибер-физические системы», руководитель программ РВК Никита Уткин.

Первые проекты стандартов в сфере умной энергетики будут разработаны и представлены для публичного обсуждения и доработки к середине 2019 года. После этого они будут внесены техническим комитетом на утверждение в Росстандарт.

По прогнозам экспертов Центра стратегических разработок и рабочей группы «НТИ Энерджинет», масштабное развитие электроэнергетики на основе архитектуры Интернета энергии позволит сдержать рост цен на электроэнергию на 30-40% к 2035 году по сравнению с инерционным сценарием.